Ο γνωστός επιχειρηματίας, που συνελήφθη γιατί έτρεχε με 216 χιλιόμετρα στη Βουλιαγμένης

Γνωστοποιήθηκε η σύλληψη 56χρονου γνωστού επιχειρηματία-ιδιοκτήτη αλυσίδας φούρνων, από την αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής, στην Αργυρούπολη.

Μπλόκο της ΑΑΔΕ σε 8.000 επικίνδυνα εμβόλια από την Τουρκία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος επιχειρηματίας πιάστηκε να οδηγεί το πολυτελές αυτοκίνητό του στην περιοχή της Αργυρούπολης, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος του «Συγκρότησης Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας» και να κινείται με ταχύτητα 216 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 70 χλμ την ώρα.

Ο οδηγός προσήχθη στην έδρα του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



