Ο «γνωστός» που ταξίδεψε με τη Λόρα, γιατί οι Γερμανοί δεν μπορούν να «ανοίξουν» το κινητό της

Πέπλο μυστηρίου επικρατεί για τις συνθήκες παραμονής της 16χρονη Λόρας, στη Γερμανία, που εξαφανίστηκε την Πέμπτη 6/01/2026, από το Ρίο Πατρών και όπως όλα δείχνουν το απόγευμα της ίδιας ημέρας ταξίδεψε για Φρανκούρτη, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως ακόμα δεν είχε γίνει δήλωση εξαφάνιση από τους γονείς της, στην ΑΣτυνομία.

Το πρόσωπο κλειδί στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, τι αποκάλυψε ο πατέρας της στην ΕΛΑΣ

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ανήλικη δεν ήταν μόνη στο αεροπλάνο ενώ από τις γερμανικές αρχές έχει εκδοθεί amber alert.

Συνεπιβάτης της αποκάλυψε ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Γερμανία με κάποιον γνωστό της.

Ειδικότερα όπως είπε ο άνδρας την είδε στο αεροδρόμιο να συνομιλεί αλλά να μην κάθεται μαζί με ένα νεαρό και οι δυο τους επιβιβάστηκαν στην ίδια πτήση

Η Λόρα, όπως όλα δείχνουν είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη φυγή της παρακάμπτοντας όλα τα εμπόδια.

Δεν μπορεί να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Οι γερμανικές αρχές με τη σειρά τους έχουν εκδώσει το αντίστοιχο amber alert, ωστόσο δεν μπορεί να γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς δεν θεωρείται ότι το κορίτσι διατρέχει κίνδυνο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



