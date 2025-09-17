Ο γνωστός σεισμολόγος που έγινε παγωτατζής! ΦΩΤΟ

Ένα νέο και ιδιαίτερο επαγγελματικό εγχείρημα για τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του αποφάσισε να ανοίξει παγωτατζίδικο.

Καιρός (18/9/2025) : Συνεφιασμένος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση

Ο γνωστός σεισμολόγος δημιούργησε ένα ιδιαίτερο παγωτατζίδικο στον τόπο καταγωγής του στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς. Το κατάστημα στεγάζεται στο ισόγειο ενός παλιού αρχοντικού που ανακαινίστηκε. Η προσπάθειά του απέσπασε τη διάκριση «Travelers’ Choice» από την πλατφόρμα Tripadvisor, μπαίνοντας έτσι στο κορυφαίο 10% επιχειρήσεων παγκοσμίως, βάσει των αξιολογήσεων και της ανταπόκρισης των ταξιδιωτών.

Η συγκινητική ανάρτηση για την ολοκλήρωση της καριέρας του

Μετά 10 περίπου χρόνια ως διευθυντής στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αφυπηρετώ από την ενεργό ερευνητική, κοινωνική, εκπαιδευτική και διοικητική δραστηριότητα.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω όλους, ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους, Συναδέλφους στο Γεωδυναμικό καθώς επίσης όλους γενικότερα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για τη συνεργασία και τη συμπόρευση μας, όλα αυτά τα χρόνια.

Κύριος στόχος μου ήταν πάντα η σωστή ενημέρωση του πολίτη με υπευθυνότητα και χωρίς ανούσιες, για προσωπική προβολή, εμφανίσεις στα ΜΜΕ , η προώθηση της έρευνας, η αγαστή συνεργασία των ερευνητών και τεχνικών του Γεωδυναμικού και η εξαφάνιση των πολωμένων ομάδων που λειτουργούσαν ανεξάρτητα με ελάχιστο πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τους.

Νομίζω ότι με το τέλος της θητείας μου παραδίδω ένα Γεωδυναμικό που διακατέχεται από ένα ισχυρό κλίμα συνεργασίας σαν μια γροθιά χωρίς τις άναρθρες κραυγές του παρελθόντος.

Όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν ασχολήθηκα με micromanagement και αντιμετώπισα το προσωπικό με ένα κλίμα κατανόησης.

Στην επιτυχία μου αυτή, (κατά την ταπεινή μου άποψη), είχα συμπαραστάτες τους αναπληρωτές διευθυντές μου Γιώργο Δρακάτο και Βασίλη Καραστάθη οι οποίοι πιστεύω θα συνεχίσουν να προσφέρουν, ανεξαρτήτως θέσης, στο Ινστιτούτο.

Φυσικά σημαντικότατη ήταν η βοήθεια που είχα από τον φίλο μου και Πρόεδρο του Εθνικου Αστεροσκοπείου Αθηνών, Μανώλη Πλοιώνη που στήριζε το Γεωδυναμικό με αγάπη δίνοντας δραστικές λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε.

Στην υπέρ 35ετή καριέρα μου εργάστηκα σε πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά Ινστιτούτα σε όλο το κόσμο, το Γεωδυναμικό ήταν το μόνο μέρος που ένιωσα σαν στο σπίτι μου και θεωρώ ότι πάντα θα ανήκω στην οικογένεια του.

Συνεχίζοντας λοιπόν μία μακρά, γεμάτη δραστηριότητα περίοδο, θα επιδιώξω με περισσότερη πλέον πείρα και δυνατότητες να ενισχύσω το Ινστιτούτο μας με την προώθηση θεμάτων που μας απασχολούν, την ανάληψη μεγάλων ερευνητικών έργων και την παρέμβαση σε κέντρα λήψης αποφάσεων προς όφελος μας.

Ευχές σε όλους για ακόμα περισσότερες διακρίσεις, αλλά και προσωπική υγεία και ευημερία.

Σύντομα λοιπόν ξανά μαζί σας, εφ´ όσον μου δοθεί η δυνατότητα, από άλλο μετερίζι».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



