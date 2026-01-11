Ο Ιάσων Φωτήλας για την υποδοχή του Νίκου Δένδια

Ο Ιάσων Φωτήλας για την υποδοχή του Νίκου Δένδια
Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας παρέστη και στη Μητρόπολη το πρωί και στην πίτα του Επιμελητηρίου Αχαϊας στη συνέχεια και έκανε την εξής δήλωση για την παρουσία στην Πάτρα, την Κυριακή, του Υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια: «Ο Νίκος Δένδιας είναι ένας πολιτικός με αποφασιστικότητα και διαρκή προσφορά στην κυβέρνηση και την Πατρίδα.
Τον υποδεχθήκαμε σήμερα στην πόλη μας με αφορμή την πρόσκληση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, που ξεκινά δυναμικά και το 2026».

