Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου για την επίσκεψη Γεωργιάδη: Ως ο θεσμικός εκπρόσωπος δεν έλαβε ουδεμία πρόσκληση ή ενημέρωση

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου εξέδωσε ανακοίνωση για την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της πόλης, επισημαίνοντας ότι δεν κλήθηκαν εκπρόσωποί του να παραβρεθούν.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Αγρινίου, οφείλει να τοποθετηθεί με σαφήνεια τόσο επί της ουσίας όσο και επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Κατ’ αρχάς, ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς και την προοπτική προκηρύξεων θέσεων ιατρικού προσωπικού και τη σταδιακή αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, τόσο στο νοσοκομείο όσο και στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αναγνωρίζουμε ότι γίνονται βήματα. Ωστόσο, τα βήματα αυτά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές και διαχρονικές ανάγκες της περιοχής.

Η κατάσταση στο Νοσοκομείο Αγρινίου και συνολικά στις δομές υγείας της Αιτωλοακαρνανίας παραμένει οριακή, με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, επιβαρυμένα προγράμματα εφημεριών και αυξανόμενη πίεση στο υγειονομικό δυναμικό.

Οι γιατροί συνεχίζουν να στηρίζουν το σύστημα υπερβαίνοντας καθημερινά τα όριά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, προκαλεί εύλογο προβληματισμό η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την επίσκεψη στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε έγκαιρη προετοιμασία και επιλεκτική ενημέρωση παρευρισκομένων, ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου — ως ο θεσμικός εκπρόσωπος των γιατρών της περιοχής — δεν έλαβε ουδεμία πρόσκληση ή ενημέρωση.

Ο αποκλεισμός των εκλεγμένων εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου από μια τέτοια παρουσία δεν συνιστά απλή οργανωτική αστοχία.

Αντιθέτως, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη λειτουργία των θεσμών και τον τρόπο επιλογής των συνομιλητών σε ζητήματα δημόσιας υγείας.

Οι γιατροί που εφημέρευαν και παρευρέθηκαν στάθηκαν, όπως πάντα, στο ύψος των περιστάσεων και μετέφεραν την πραγματική εικόνα του νοσοκομείου.

Ωστόσο, η θεσμική εκπροσώπηση δεν μπορεί να υποκαθίσταται ούτε να παρακάμπτεται.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου ήταν από τους πρώτους που (ήδη από τις 20 Οκτωβρίου 2025) κατά τη συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας, έθεσε με σαφήνεια το ζήτημα της αποσύνδεσης των νοσοκομείων της Αιτωλοακαρνανίας και της ανάγκης ουσιαστικής ενίσχυσής τους.

Παράλληλα, επαναφέρουμε με έμφαση το πάγιο αίτημά μας για τον επαναχαρακτηρισμό της Αιτωλοακαρνανίας ως άγονης περιοχής τύπου Α και όχι τύπου Β, όπως ισχύει σήμερα.

Δεν είναι αποδεκτό περιοχές με σαφώς ευνοϊκότερα χαρακτηριστικά να απολαμβάνουν ισχυρότερα κίνητρα, ενώ η περιοχή μας παραμένει σε καθεστώς που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους επιλεκτικής εκπροσώπησης και κλειστών διαδικασιών.

Οι θεσμοί δεν παρακάμπτονται κατά περίπτωση — ούτε «επιλέγονται» ανάλογα με την περίσταση.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου δεν πρόκειται να αποδεχθεί πρακτικές που υποβαθμίζουν τον ρόλο του και, κατ’ επέκταση, τη φωνή των γιατρών και της κοινωνίας.

Θα συνεχίσει, με υπευθυνότητα και συνέπεια, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να διεκδικεί λύσεις για τους γιατρούς και τους πολίτες της περιοχής».

