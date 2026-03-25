Ο ιδανικός προορισμός στην Προβηγκία για όσους ταξιδεύουν μόνοι

Στην Ευρώπη δεν λείπουν οι προορισμοί που ταιριάζουν σε όσους αγαπούν τα σόλο ταξίδια, όμως μία πόλη στη Γαλλία ξεχωρίζει για τη γοητεία και τον χαρακτήρα της. Πρόκειται για την Aix-en-Provence, τη μικρή και αριστοκρατική πόλη της Προβηγκίας, που βρίσκεται κοντά στη Μασσαλία και αποπνέει όλη τη φινέτσα του γαλλικού νότου.

Η πόλη κερδίζει τον επισκέπτη με το ιστορικό της κέντρο, τα παλιά κτίρια, τα στενά δρομάκια και τις μικρές πλατείες με τα χαρακτηριστικά σιντριβάνια. Σημείο αναφοράς της είναι το Cours Mirabeau, η εμβληματική λεωφόρος με τα καφέ και τη ζωντανή ατμόσφαιρα, που θεωρείται από τα πιο γνωστά σημεία της Aix-en-Provence.

Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία της πόλης έχουν και οι υπαίθριες αγορές της. Στην Place Richelme λειτουργεί καθημερινή αγορά, ιδιαίτερα γνωστή για φρούτα, λαχανικά και τοπικά προϊόντα, ενώ συνολικά το κέντρο της πόλης είναι στενά συνδεδεμένο με την παραδοσιακή αγορά και τη μεσογειακή καθημερινότητα.

Ανάμεσα στα σημεία που αξίζει να δει κανείς είναι ο καθεδρικός Saint-Sauveur, αλλά και το Musée Granet, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της πόλης, με συλλογές που εκτείνονται από παλαιότερες περιόδους έως τη μοντέρνα τέχνη και περιλαμβάνουν έργα καλλιτεχνών όπως ο Rembrandt, ο Monet και ο Picasso.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



