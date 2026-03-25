Ο ιδανικός προορισμός στην Προβηγκία για όσους ταξιδεύουν μόνοι

Η Aix-en-Provence, σε μικρή απόσταση από τη Μασσαλία, ξεχωρίζει για την κομψή ατμόσφαιρα, τα σοκάκια, τις πλατείες με σιντριβάνια και τις αγορές της, αποτελώντας έναν προορισμό που γοητεύει όσους αγαπούν τα σόλο ταξίδια.

25 Μαρ. 2026 22:20
Pelop News

Στην Ευρώπη δεν λείπουν οι προορισμοί που ταιριάζουν σε όσους αγαπούν τα σόλο ταξίδια, όμως μία πόλη στη Γαλλία ξεχωρίζει για τη γοητεία και τον χαρακτήρα της. Πρόκειται για την Aix-en-Provence, τη μικρή και αριστοκρατική πόλη της Προβηγκίας, που βρίσκεται κοντά στη Μασσαλία και αποπνέει όλη τη φινέτσα του γαλλικού νότου.

Η πόλη κερδίζει τον επισκέπτη με το ιστορικό της κέντρο, τα παλιά κτίρια, τα στενά δρομάκια και τις μικρές πλατείες με τα χαρακτηριστικά σιντριβάνια. Σημείο αναφοράς της είναι το Cours Mirabeau, η εμβληματική λεωφόρος με τα καφέ και τη ζωντανή ατμόσφαιρα, που θεωρείται από τα πιο γνωστά σημεία της Aix-en-Provence.

Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία της πόλης έχουν και οι υπαίθριες αγορές της. Στην Place Richelme λειτουργεί καθημερινή αγορά, ιδιαίτερα γνωστή για φρούτα, λαχανικά και τοπικά προϊόντα, ενώ συνολικά το κέντρο της πόλης είναι στενά συνδεδεμένο με την παραδοσιακή αγορά και τη μεσογειακή καθημερινότητα.

Ανάμεσα στα σημεία που αξίζει να δει κανείς είναι ο καθεδρικός Saint-Sauveur, αλλά και το Musée Granet, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της πόλης, με συλλογές που εκτείνονται από παλαιότερες περιόδους έως τη μοντέρνα τέχνη και περιλαμβάνουν έργα καλλιτεχνών όπως ο Rembrandt, ο Monet και ο Picasso.

