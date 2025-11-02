Ο Ηρακλής τέλειωσε τον Σπανό με απίθανη ανακοίνωση

Ο Ηρακλής τέλειωσε τον Σπανό με απίθανη ανακοίνωση
02 Νοέ. 2025 17:43
Pelop News

Εξελίξεις στον πάγκο του Ηρακλή. Ο Γηραιός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Αιγιώτη Δημήτρη Σπανό, λίγα λεπτά μετά την ισοπαλία με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο Ηρακλής ανέφερε στην ανακοίνωσή του πως η νίκη με τον ΠΑΟΚ Β’ πριν από λίγες εβδομάδες ήταν συμπτωματική, ενώ τόνισε πως ο Σπανός δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ρόστερ της ομάδας.

Ο Γηραιός βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του Α’ ομίλου με 18 πόντους στο +1 από τη Νίκη Βόλου, έχοντας δύο σερί ισοπαλίες.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:  «Μετά και το σημερινό ατυχές αποτέλεσμα για την ομάδα μας αποφασίσαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας με τον κ. Δημήτρη Σπανό. Η αιτία είναι ότι στα δύσκολα παιχνίδια που είχε η ομάδα μας με τον ΠΑΟΚ Β, στο οποίο η ομάδα μας κέρδισε συμπτωματικά, καθώς, επίσης και στον αγώνα με τη Νίκη Βόλου και στον σημερινό με την Αναγέννηση Καρδίτσας έδειξε ότι δε μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας μας κι έτσι δε μπορεί να μας βοηθήσει. Τον ευχαριστούμε”.
