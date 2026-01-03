Ο ήρωας του Κραν Μοντανά: Ο πατέρας που έσωσε δέκα νέους από τις φλόγες

Ένας πατέρας στην Ελβετία περιγράφει πώς ένα τηλεφώνημα της κόρης του, το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, του έδωσε την ευκαιρία να σώσει τις ζωές τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, όταν ξέσπασε φονική πυρκαγιά σε χιονοδρομικό θέρετρο των ελβετικών Άλπεων.

Ο 55χρονος Πάολο Καμπόλο μίλησε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero, εξηγώντας ότι η καθυστέρηση της 17χρονης κόρης του για την αντίστροφη μέτρηση της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, αποδείχθηκε καθοριστική ώστε να μπορέσει να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στις φλόγες.

Μιλώντας από το νοσοκομείο της Σιόν στη δυτική Ελβετία, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού, ο οικονομικός αναλυτής ανέφερε ότι η κόρη του Παολίνα, η οποία φοιτά σε λύκειο της Γενεύης αλλά βρισκόταν στο σπίτι για τις γιορτές, επρόκειτο να συναντήσει τον φίλο της στο γνωστό και πολυτελές νυχτερινό στέκι.

Ωστόσο, άργησε να φτάσει, καθώς πέρασε πρώτα από το σπίτι του πατέρα της «για να πούμε ένα γεια, να κάνουμε μια πρόποση μαζί και να κόψουμε το πανετόνε», το παραδοσιακό ιταλικό γλυκό των γιορτών.

«Ήταν δικό μας λάθος που άργησε: θα έπρεπε να βρίσκεται ήδη στο κλαμπ τα μεσάνυχτα. Σήμερα μπορώ να το πω χωρίς καμία υπερβολή, αυτή η καθυστέρηση της έσωσε τη ζωή», δήλωσε σε συνέντευξή του, η οποία μεταφράστηκε από τα ιταλικά στα αγγλικά.

Η Παολίνα δεν πρόλαβε να μπει στο κατάστημα, σε αντίθεση με τον σύντροφό της, ο οποίος είχε ήδη εισέλθει στον χώρο.

Ενώ την περίμενε στην είσοδο, ξέσπασε η φωτιά. Γύρω στη 1:20 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), η 17χρονη τηλεφώνησε στον πατέρα της ζητώντας βοήθεια. Εκείνος, βλέποντας τις φλόγες από το σπίτι του, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, έτρεξε προς το μπαρ Le Constellation έχοντας μαζί του τον δικό του πυροσβεστήρα.

Ανακαλώντας εκείνο το ξημέρωμα, ο Πάολο ανέφερε ότι «οι φλόγες δεν ήταν πλέον τόσο ψηλές, όμως παντού έβγαινε πυκνός, μαύρος καπνός. Η καύση ήταν εξαιρετικά γρήγορη και βίαιη, διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά. Έπειτα σταμάτησε. Όμως στο εσωτερικό δεν υπήρχε πλέον οξυγόνο. Και αυτό ήταν που προκάλεσε την τραγωδία».

Θυμήθηκε επίσης ότι είδε την Παολίνα έξω από το κτίριο, «ακίνητη» και «σε κατάσταση σοκ», να περιμένει ανήμπορη να δει τον σύντροφό της να βγαίνει μέσα από το χάος.

«Ήταν ακριβώς πίσω από την πόρτα. Κατάφερε να βγει μπροστά στα μάτια της. Σώθηκε κυριολεκτικά για λίγα δευτερόλεπτα, όμως τώρα νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στη Βασιλεία, με εκτεταμένα εγκαύματα», είπε ο Πάολο. «Η κόρη μου σώθηκε χάρη σε μια απίστευτη αλυσίδα γεγονότων. Αν είχε συμβεί λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα, η ιστορία θα ήταν εντελώς διαφορετική».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, τη στιγμή εκείνη, πίστεψε πως ο πυροσβεστήρας που είχε μαζί του «ήταν άχρηστος», ωστόσο προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του μέχρι να φτάσουν οι πρώτες δυνάμεις διάσωσης.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του: Έβλεπα σώματα πεσμένα στο πάτωμα, ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί

Τελικά εντόπισε μία έξοδο για να βοηθήσει όσους είχαν παραμείνει παγιδευμένοι, «όμως ήταν φραγμένη ή κλειδωμένη από μέσα».

«Κατάφερα να μπω με τη βία και έτσι μπόρεσα να σώσω δέκα νέους ανθρώπους. Εκεί βρίσκονταν πολλοί Ιταλοί… Μέσα από τα τζάμια έβλεπα πόδια και χέρια. Σώματα πεσμένα στο πάτωμα», ανέφερε.

Όπως είπε, ένας άγνωστος τον βοήθησε να παραβιάσουν ένα παράθυρο.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αρκετά σώματα έπεσαν πάνω μας. Ήταν νέοι άνθρωποι, ζωντανοί αλλά καμένοι. Κάποιοι είχαν τις αισθήσεις τους, άλλοι όχι. Ζητούσαν βοήθεια σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ αυτών και στα ιταλικά», δήλωσε ο Πάολο.

«Ήταν πολύ νέοι. Το συγκεκριμένο μαγαζί ήταν σημείο συνάντησης στο Κραν Μοντανά και το επισκέπτονταν κυρίως ανήλικοι. Μπροστά μου είδα πολλά κορίτσια ντυμένα με μίνι φούστες και κομψά τοπ, που είχαν υποστεί εγκαύματα στο δέρμα τους».

Από τους ανθρώπους που τράβηξε έξω, θυμήθηκε ότι μερικοί ήταν «μεθυσμένοι» και «ζωντανοί, αλλά τραυματισμένοι, κάποιοι σοβαρά».

Η σκέψη που τον κρατούσε δυνατό: «Μπορεί να ήταν τα δικά μου παιδιά».

Εκτός από τον άγνωστο που τον βοήθησε, ο Πάολο εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς τις τοπικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της κοινότητας που κινητοποιήθηκαν άμεσα για να βοηθήσουν.

