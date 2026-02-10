Ο Ισίδωρος Κούβελος στην «Π»: «Επιρροή μου τα προβλήματα των αθλητών» ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μιλάει στην «Π» για το όραμα και τις προτεραιότητες της κορυφαίας αθλητικής αρχής της χώρας. Από τη στήριξη των Ολυμπιονικών μέχρι την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την προώθηση της Ολυμπιακής Παιδείας, ο ίδιος περιγράφει με ειλικρίνεια τις δυσκολίες και τις επιτυχίες της καθημερινής του προσπάθειας. Με έμφαση στην εξωστρέφεια, τη συνεργασία με Ομοσπονδίες και χορηγούς, αλλά και την ανάδειξη του ελληνικού ταλέντου, ο κ. Κούβελος αναδεικνύει πώς η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό, αλλά επενδύει σε αξίες, χαρακτήρα και θετική κληρονομιά για την κοινωνία και τη χώρα. Αυτός είναι ο πυρήνας της συνέντευξης που ακολουθεί.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κύριε Πρόεδρε, η θέση σας έχει προκλήσεις και υποχρεώσεις. Πως διαχειρίζεστε αυτή την ευθύνη; Ποιος είναι ο πιο σημαντικός σας στόχος;

Ο αθλητισμός είναι ένας σύνθετος και απαιτητικός τομέας, που χρειάζεται συνεχή υποστήριξη και μεγάλη προσπάθεια. Ως κορυφαίος φορέας που εκπροσωπεί τις Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, βασική μας προτεραιότητα είναι η στήριξή τους και, μέσα από αυτές, η ουσιαστική ενίσχυση των αθλητών. Πρόκειται για μια δύσκολη αποστολή, καθώς μεγάλο μέρος της κοινωνίας αγνοεί το πραγματικό κόστος και τις ανάγκες του αθλητισμού.

Συχνά στηρίζονται μόνο οι προβεβλημένοι αθλητές, χωρίς να είναι γνωστό τι απαιτείται για να φτάσει, για παράδειγμα, ένας αθλητής της κωπηλασίας σε ένα ολυμπιακό μετάλλιο. Οι αθλητές ζουν έως και 300 ημέρες τον χρόνο σε καθεστώς κοινόβιου, μακριά από τις οικογένειές τους, με την Ομοσπονδία να καλύπτει διαμονή, διατροφή, προπονητές, ιατρική και φυσιοθεραπευτική υποστήριξη, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα σκάφη, που συχνά μεταφέρονται στο εξωτερικό για αγώνες. Όλα αυτά συνεπάγονται τεράστιες δαπάνες, άγνωστες στους περισσότερους, ακόμη και στους χορηγούς.

Οι χορηγίες που εξασφαλίστηκαν για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προέκυψαν επειδή εξηγήθηκε με ειλικρίνεια η πραγματική ανάγκη: το 95% των αθλητών δεν έχει τον επιούσιο. Με αυτή τη λογική υλοποιήθηκαν δύο βασικά προγράμματα: η στήριξη 220 αθλητών Ολυμπιακής Προετοιμασίας και η ενίσχυση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά, που ήταν εγκαταλελειμμένο και έτοιμο να κλείσει. Μετά από εξασφάλιση χορηγού και συνεννόηση με το Υπερταμείο και την ΕΤΑΔ, ξεκίνησαν κρίσιμες εργασίες αποκατάστασης του στίβου, χωρίς τις οποίες το Κωπηλατοδρόμιο θα έκλεινε οριστικά. Παρά τις δυσκολίες λόγω του καθεστώτος Natura, δόθηκε η απαιτούμενη συναίνεση και προχώρησαν παρεμβάσεις, όπως καθαρισμοί, επισκευές θυρών εισόδου-εξόδου νερού και αποκατάσταση της στάθμης, με κόστος 250.000 ευρώ που ανέλαβε η Ολυμπιακή Επιτροπή.

Παράλληλα, στηρίζονται και οι Ομοσπονδίες στον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή αγώνων. Εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, αγορές χρονομέτρων για την Κολυμβητική Ομοσπονδία, εξοπλισμός για σύνθετα αθλήματα όπως η κωπηλασία και η ιστιοπλοΐα, καθώς και πλήρης αναβάθμιση των φυσιοθεραπευτηρίων του ΣΕΓΑΣ σε ΟΑΚΑ και Καυταντζόγλειο. Ξαναλέω πως η φροντίδα για έναν αθλητή έχει μεγάλο κόστος. Είχε έρθει ο ΣΕΓΑΣ και μου είχε πει: «Πρόεδρε πηγαίνει ο Τεντόγλου να κάνει αποκατάσταση και τα μηχανήματα φυσιοθεραπείας και αποθεραπείας είναι πεπαλαιωμένα». Άμεσα πήρα προσφορές για να τα εγκαταστήσουμε μέσα στον Φεβρουάριο.

Τα νέα μηχανήματα θα είναι διαθέσιμα και σε αθλητές άλλων Ομοσπονδιών, ώστε κάθε αθλητής που έχει ανάγκη να μπορεί να τα χρησιμοποιεί.

Αυτά που λέτε προκαλούν μια χαρμολύπη. Από τη μία πλευρά ακούμε για παρεμβάσεις και λύσεις, αλλά πολλά από τα προβλήματα θα έπρεπε να είναι λυμένα και γι’ αυτό ζητείται η συνδρομή σας.

Το κράτος πέρασε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, τη φάση της πτώχευσης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει κρίσιμες ανάγκες του αθλητισμού, όπως ο εξοπλισμός. Η κρατική επιχορήγηση προς τις Ομοσπονδίες καλύπτει κυρίως διοικητικά έξοδα και ένα μικρό επιπλέον ποσό, ενώ μόνο όσες Ομοσπονδίες είχαν τη δυνατότητα μπόρεσαν να στηριχθούν σε χορηγούς.

Με τη νέα διοίκηση, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δημιούργησε ένα ισχυρό χορηγικό πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται από κορυφαίους χορηγούς της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Επιτροπή Μάρκετινγκ της ΕΟΕ, που συνέβαλε καθοριστικά. Οι χορηγοί κατανόησαν τις πραγματικές ανάγκες και μέσα από αυτό το πρόγραμμα στηρίζεται πλέον ο εξοπλισμός των Ομοσπονδιών και υλοποιούνται σημαντικά έργα υποδομής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το έργο στον Σχινιά, αλλά και η επικείμενη ανακοίνωση, εντός Φεβρουαρίου, για το άνοιγμα του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Ζαππείου, η ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου και ο καθαρισμός των μαρμάρων. Παράλληλα, θα τοποθετηθεί νέο ταρτάν και σύγχρονος φωτισμός, ώστε να μπορούν να διεξάγονται 6-7 επιλεγμένα αγωνίσματα στίβου στο πλαίσιο του Diamond League. Στόχος είναι το Παναθηναϊκό Στάδιο να επιστρέψει στον ιστορικό του ρόλο, τον κλασικό αθλητισμό.΄

Η πρωτοβουλία αυτή έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο και υλοποιείται χάρη στους χρυσούς χορηγούς της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, χωρίς τους οποίους δεν θα ήταν εφικτή. Οι απαραίτητες εγκρίσεις βρίσκονται σε τυπικό στάδιο, ενώ τα νέα φώτα έχουν ήδη παραγγελθεί, με κόστος περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για μοναδική τεχνολογία που θα δημιουργεί ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, σχεδιάζεται ένα βραδινό σόου «Ήχος και Φως», με Ολυμπιακό και Εθνικό Ύμνο, που θα απευθύνεται τόσο σε τουρίστες όσο και σε Έλληνες. Στόχος είναι να ζωντανέψει ξανά το ιστορικό Ολυμπιακό Κέντρο της Αθήνας και η πόλη να επανέλθει στο επίκεντρο της Ολυμπιακής ιστορίας και του παγκόσμιου Ολυμπιακού Κινήματος. Πρόκειται για μια μεγάλη πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από μια ιδέα και υλοποιείται γιατί αυτή η ιδέα μπόρεσε να πείσει τους χορηγούς.

ΑΔ: Με ποιον τρόπο καταφέρνετε να διαχειριστείτε, να ενώσετε, να καταλάβετε ανάγκες και υποχρεώσεις; Πως πετυχαίνετε να δίνετε τον κοινό στόχο;

Καταφέραμε να προχωρήσουμε γιατί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ανοίξει προς τα έξω και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις Ομοσπονδίες. Δεν περιμένουμε να μαντέψουμε τα προβλήματά τους· έρχονται οι ίδιες, μας τα μεταφέρουν και παράλληλα εκπαιδεύονται διαρκώς για τα προγράμματα και τις δυνατότητες της ΕΟΕ. Τους θέλουμε συνεργάτες και συνοδοιπόρους, όχι απλούς αποδέκτες αποφάσεων.

Με αυτή την εξωστρέφεια είμαστε κοντά στα προβλήματα και προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις, αν και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Συχνά απαιτείται συναίνεση και συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, όπου οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες.

Μιλάω με όλους και ξέρουν την τρέλα που κουβαλάω. Το μόνο που χρειάζομαι είναι η συνεργασία. Τους λέω να με βοηθήσουν να βρω λύσεις. Το κέρδος είναι κοινό. Είναι κέρδος για τη χώρα. Το ότι θα ανοίξουμε το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο δεν είναι κέρδος της Ολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών. Είναι κέρδος της χώρας, γιατί η χώρα πλήρωσε 60 εκατ. ευρώ το 2003 και αποτελεί περιουσία του Ελληνικού λαού.

Αυτό που ζητώ είναι στήριξη για να υλοποιηθούν σωστές λύσεις και προτάσεις. Τους χορηγούς τους έχουμε εξασφαλίσει. Δεν ζητώ χρήματα από το κράτος. Ζητώ μόνο συνεργασία για να προχωρήσουμε.

Απ’ ότι καταλαβαίνουμε γενικότερα φτάνετε σε συμφωνίες για λύσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκουμε λύσεις, αν και κάποιες φορές η διαδικασία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως συνέβη με το Υπερταμείο. Απαιτήθηκε έγκριση ακόμη και από το εξωτερικό, από την ΤΡΟΪΚΑ, γεγονός που περιέπλεξε την κατάσταση.

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκη, ο οποίος στήριξε αποφασιστικά την προσπάθεια. Εξήγησε ότι το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, αν και είχε υποθηκευτεί, βρίσκεται σε περιοχή Natura και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με άλλον τρόπο. Διαφορετικά θα κατέληγε σε πλήρη εγκατάλειψη, χωρίς κανένα όφελος για κανέναν.

Τελικά, έγινε κατανοητό ότι η επιλογή ήταν ξεκάθαρη: είτε θα σωζόταν το Κωπηλατοδρόμιο είτε θα μετατρεπόταν σε ένα άχρηστο κουφάρι. Έτσι δόθηκε η έγκριση, αν και επρόκειτο για μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση που απαιτούσε πολιτική και κυβερνητική στήριξη.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που τα καταφέραμε και προχωράμε. Το Κολυμβητήριο και το Παναθηναϊκό Στάδιο ανήκουν στο κράτος, όπως και όλες οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει τη διαχείρισή τους με θεσμικές αποφάσεις, γεγονός που διευκολύνει τις παρεμβάσεις. Σε εγκαταστάσεις όμως που δεν έχουμε διαχείριση, απαιτείται πάντα πρόσθετη στήριξη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.

Μέχρι ώρας φαίνεται δύσκολο όλο αυτό για εσάς ή έχει έναν καλύτερο ρυθμό από το παρελθόν;

Δεν θέλω να κρίνω το παρελθόν. Αυτό που κάνω το κάνω γιατί το αγαπώ· είναι και η «τρέλα» μου. Όπως μου λέει και η γυναίκα μου, δεν υπάρχει λόγος να παραπονιέσαι όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει. Αν αγαπάς κάτι, το κάνεις με όλες σου τις δυνάμεις, με κάθε δυσκολία και κάθε προσπάθεια.

Χαίρεσαι όταν πετυχαίνεις κάτι και λες «μπράβο, τα κατάφερα». Άρα τι θα πει κόπος; Δεν υπάρχει κόπος.

Αυτή η ικανοποίηση σε ανταμείβει για όλα. Ο κόπος παύει να μετράει. Παλεύεις, κουράζεσαι, φτάνεις στα όριά σου, αλλά όταν πετυχαίνεις, σηκώνεσαι ξανά και νιώθεις διπλά δυνατός.

Μας περιγράψατε τη βοήθεια που λαμβάνουν οι ομοσπονδίες, αλλά και αθλητές. Ανακοινώσατε και μια σειρά από παρεμβάσεις που κάνετε. Είναι αρκετά όλα αυτά; Μπορούμε να ελπίζουμε ότι σε μελλοντικούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα έχουμε αρκετό ταλέντο για να φτάσει η Ελλάδα να διεκδικεί μετάλλια;

Πιστεύω ότι υπάρχει ελληνικό ταλέντο και πάνω από όλα ψυχή. Οι Έλληνες αθλητές πετυχαίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Ο Ντούσκος, για παράδειγμα, κερδίζει χρυσά Ολυμπιακά και παγκόσμια μετάλλια, και αν πας να δεις που ζει, λες «πως το κάνει αυτό;». Μπορεί αυτά τα παιδιά να μην έχουν τις τέλειες συνθήκες αλλά έχουν ψυχή, δύναμη, πίστη και προσήλωση στον στόχο τους, και έτσι προχωρούν.

Η βοήθειά μας είναι σημαντική αλλά φτάνει μέχρι ένα σημείο· πάντα παλεύουμε για το καλύτερο, αν και το τέλειο είναι δύσκολο. Για παράδειγμα, οι αθλητές της σκοποβολής, παγκόσμιοι πρωταθλητές, μέχρι σήμερα προπονούνταν σε ρυθμούς μόλις 1/6 των Ευρωπαίων ή Αμερικανών συναθλητών τους.

Στο 1/6 με ποια έννοια;

Για να φτάσουν οι αθλητές μας στο 100% της προπόνησης, χρειάζονταν αρκετά φυσίγγια, κάτι που η Ομοσπονδία δεν μπορούσε να καλύψει λόγω περιορισμένης επιχορήγησης. Έτσι, η προπόνηση ήταν ελλιπής. Με τη στήριξη χορηγού που εξασφαλίσαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία δόθηκε ποσότητα φυσίγγων αξίας 200.000 ευρώ για δύο χρόνια, δίνοντας στους σκοπευτές μας τη δυνατότητα να φτάσουν υψηλότερο επίπεδο. Τα αγόρασε η Ολυμπιακή Επιτροπή. Δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν στο παρελθόν. Άρα τους δίνουμε μια δυνατότητα να φτάσουν σε έναν ψηλότερο επίπεδο.

Πρόσφατα, γνώρισα μια Αμερικάνα Ολυμπιονίκη με πέντε Ολυμπιακά μετάλλια στη Μαλακάσα και τη ρώτησα για το Λος Άντζελες, για τις συνθήκες προπόνησης και διάφορα άλλα. Μου απάντησε που έχει δικό της σκοπευτήριο στο σπίτι από χορηγία που έλαβε από τον στρατό.

Πως ο δικός μας σκοπευτής θα πάει να παλέψει με αυτόν;

Οι δικοί μας αθλητές τώρα έχουν τα φυσίγγια που χρειάζονται. Παράλληλα παλεύουμε να ανοίξει ξανά το σκοπευτήριο του Βύρωνα και να ανακαινιστεί, ενώ συνεχίζουμε για το σκοπευτήριο της Καισαριανής, που ανήκει στην Εκκλησία. Προσωρινά οι αθλητές πηγαίνουν στη Μαλακάσα, ιδιωτικό σκοπευτήριο.

Η ΕΟΕ δεν είναι μόνο αθλητισμός. Είναι η αρχαιότερη Ολυμπιακή Επιτροπή στον κόσμο, θεματοφύλακας των Ολυμπιακών αξιών, με υποχρεώσεις στην Ολυμπιακή Παιδεία, τη Λαμπαδηδρομία, την Αφή της Φλόγας και τη διαχείριση ιστορικών μνημείων όπως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Μέσω της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας έχουμε προγράμματα για φοιτητές από 111 χώρες, ενώ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Υπουργείο Παιδείας προετοιμάζεται προπτυχιακό πρόγραμμα ολυμπιακών σπουδών στην Αρχαία Ολυμπία. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και εξετάζουμε με το Υπουργείο να βρούμε λύση για να γίνει Πανεπιστημιούπολη στην Αρχαία Ολυμπία.

Εδώ και 25 χρόνια έρχονται δύο τσάρτερ με παιδιά από τη Γερμανία για να μάθουν την ιστορία και τις Ολυμπιακές αξίες. Μένουν για μία εβδομάδα στην Αρχαία Ολυμπία. Από το 2023 ξεκινήσαμε αντίστοιχο πρόγραμμα στην Ελλάδα και κάθε χρόνο 2.500 παιδιά κάνουν μια εκπαιδευτική τετραήμερη εκδρομή. Είναι σπουδαίο αυτό που ζουν αυτά τα παιδιά. Στόχος μας είναι να δίνουμε στα παιδιά ζωντανές εμπειρίες στην Αρχαία Ολυμπία, όπως κι εγώ έζησα στον αθλητισμό από παιδί, δημιουργώντας στιγμές που μένουν για πάντα. Ο Ολυμπισμός δεν είναι μόνο άθληση· έχει δύο πυλώνες: σπορ και παιδεία-πολιτισμό. Η Ελλάδα κατέχει τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και πρέπει να αξιοποιούμε αυτή τη μοναδική αξία, γιατί πολλοί Έλληνες δεν ξέρουν καν τι είναι.

Κύριε Πρόεδρε, τόσο οι σπουδές, όσο και η μεταλαμπάδευση των αξιών έχουν σημασία. Όπως έχει σημασία και σε ζητήματα οικονομίας, γι’ αυτό και χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων δράσεων σε συνεργασία με τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους. Ολοι μπορούν να έχουν οφέλη.

Τα παιδιά που σπουδάζουν στην Ελλάδα στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία γίνονται οι μεγαλύτεροι πρεσβευτές της χώρας. Πρόσφατα στη Σερβική Ολυμπιακή Επιτροπή, από τους δέκα υπαλλήλους οι πέντε μιλούσαν ελληνικά και ρώτησα που έμαθαν τη γλώσσα. Μου απάντησαν στην Αρχαία Ολυμπία γιατί ήταν φοιτητές της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Εκεί φαίνεται πόσο επιδραστική είναι. Αυτά τα παιδιά έχουν κορυφαίες θέσεις διεθνώς και προβάλλουν την Ελλάδα με πάθος. Μιλούσαν για την Ελλάδα και δάκρυζαν. Η χώρα μας τόσα χρόνια αγνοούσε την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Εμείς την προβάλαμε.

Κατάφερα να ολοκληρώσω την ανακαίνισή της με 15 εκατ. ευρώ από ξένες χορηγίες. Η ιδέα προέκυψε όταν ως θεματοφύλακας των Ολυμπιακών Αξιών στον ΟΗΕ το 2012 συνειδητοποίησα την ανάγκη να γνωρίζουν όλοι την Αρχαία Ολυμπία και την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σήμερα η Ακαδημία φιλοξενεί προγράμματα με Πανεπιστήμια της Αμερικής, ενώ όλα τα μέλη της ΔΟΕ και οι χορηγοί συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά τριήμερα στην Αρχαία Ολυμπία, γνωρίζοντας την Ολυμπιακή ιστορία και αξίες, ενισχύοντας έτσι την προβολή της χώρας διεθνώς.

ΘΛ-ΑΔ: Για όσους δεν γνωρίζουν, οι εγκαταστάσεις στην Αρχαία Ολυμπία έχουν ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, έχουν ξενώνες και γενικότερα τη δυνατότητα να φιλοξενούν σε πολύ ψηλό επίπεδο αρκετό κόσμο. Είναι οι επιρροές ή οι επιλογές που σας κατευθύνουν για την παραγωγή έργου;

Οι επιρροές μου προέρχονται αποκλειστικά από τα προβλήματα του αθλητισμού και των αθλητών. Τα βλέπω και τα ακούω κάθε μέρα: π.χ. όταν δώσαμε το ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπήρχε σχεδιασμός για να γίνει ένα πολυδύναμο αθλητικό κέντρο σε ένα χρόνο. Εχει φτάσει 2026 και ακόμα δεν υπάρχει πολυδύναμο. Πρόσφατα ήρθε η Ομοσπονδία Τζούντο και μου είπε ότι δεν έχουν χώρο για προπόνηση και αναγκάζονται να πάνε στη Βουλγαρία. Βρήκαμε έναν μεγάλο χώρο στην Αθήνα, στη Θηβών, που μπορεί να γίνει προπονητήριο και στείλαμε μηχανικούς για να το διαμορφώσουμε με δύο ταπί, ώστε να προπονούνται εδώ.

Η καθημερινή επαφή με τις ομοσπονδίες και τα προβλήματα των αθλητών με επηρεάζει και μου δίνει έμπνευση. Κάποιες φορές παίρνω νωρίς το πρωί τηλέφωνο τους συνεργάτες μου για να πω μια ιδέα και με ρωτάνε «πρόεδρε που το σκέφτηκες αυτό;». Κάποιες φορές τους απαντώ πως το είδα σε όνειρο. Το θέμα μας είναι να υλοποιήσουμε άμεσα αυτά που χρειάζονται οι αθλητές, χωρίς καθυστερήσεις, βλέποντας τα θέματα ως προτεραιότητα.

Κύριε Πρόεδρε, κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί η θητεία σας. Πως θέλετε να σας θυμούνται οι Έλληνες;

Δεν ξέρω πως θα με θυμούνται. Κοιτάξτε να δείτε, είμαι 50 χρόνια στη Ναυτιλία αλλά δεν είμαι άνθρωπος που είμαι πάνω από έναν υπολογιστή για να κάνω εκατομμύρια. Θεωρώ πως άλλα πράγματα έχουν αξία. Αξία είναι να αφήσεις ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνική ζωή. Περνάς μια ζωή, θα φτάσεις 70, 80, 90 χρονών. Πρέπει σε αυτή τη διάρκεια να αφήσεις ένα αποτύπωμα.

Το να είσαι πάνω από έναν υπολογιστή για να βγάλεις λεφτά, για μένα δεν έχει καμία αξία.

Από παιδί ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Δεν ήμουν ελίτ αθλητής αλλά μετά από μια διάκριση, ο προπονητής μου έδωσε εντολή να πάω στο κυλικείο να πάρω ένα γάλα σε ένα πλαστικό. Το θεώρησα μεγάλη τιμή και δεν το ήπια ποτέ. Γύρισα στο σπίτι και είπα στη μάνα μου «Να, μου δώσανε γάλα». Ηταν από τις στιγμές που μου άλλαξαν τη ζωή.

Ο προπονητής μου, ο Σταμάτης Σμυρνιώτης, μας δίδαξε ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μετάλλια, αλλά και πλάσιμο χαρακτήρα. Να είμαστε καλοί άνθρωποι. Η αριστεία, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, δεν κερδίζεται μόνο με νίκες αλλά με ήθος και σωστή συμπεριφορά. Ένας αθλητής πρέπει να είναι Ολυμπιονίκης τόσο στο στάδιο όσο και στη ζωή, να μεγαλουργεί με ήθος και αξίες.

Αυτή είναι η φιλοσοφία που προσπαθούμε να περάσουμε μέσα από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: να στηρίζουμε τους αθλητές, να δημιουργούμε ευκαιρίες, να χτίζουμε χαρακτήρα και να αφήνουμε πίσω θετική κληρονομιά για τη χώρα και την κοινωνία.

Κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη η ευθύνη μας να επικοινωνήσουμε στον κόσμο τις ανάγκες που υπάρχουν στον ελληνικό αθλητισμό αλλά και πως χρειάζεται να συνδράμουν όλοι και στο ζήτημα των ανθρώπινων αξιών που συνδέονται με τον αθλητισμό.

Ξέχασα να σας πω πως θα ξεκινήσουμε νέο πρόγραμμα στήριξης αθλητών 14-17 ετών, γιατί η στήριξη πρέπει να είναι διαχρονική.

Στηρίζουμε επίσης αθλητές πρότυπα, όπως ο Μαραθωνοδρόμος Παναγιώτης Καραΐσκος.

Είστε αισιόδοξος γενικά;

Πάντα είμαι αισιόδοξος, ακόμα περισσότερο όταν επιτυγχάνουμε στόχους. Χαίρομαι για τις επιτυχίες, όπως για τα μετάλλια που κατακτήσαμε πρόσφατα. Έχουμε μπροστά παγκόσμια, ευρωπαϊκά και τον μεγάλο στόχο στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Συνεργαζόμαστε με παιδιά, ομοσπονδίες, χορηγούς, γιατρούς και προσωπικό – όλοι μαζί στο ίδιο καράβι, για να πετύχουμε τους στόχους μας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



