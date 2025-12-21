Ο καιρός σήμερα 21/12: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές, η πρόγνωση για την Πάτρα – Η εξέλιξη έως τα Χριστούγεννα

Με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές θα κυλήσει ο καιρός σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στα νησιά του Ιονίου αναμένονται βροχές από τις βραδινές ώρες.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα και νωρίς το πρωί στην Κρήτη, ενώ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι αντίστοιχης έντασης. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 12 με 14 βαθμούς στα βόρεια και τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Στην Πάτρα, ο καιρός θα είναι γενικά καλός με ηλιοφάνεια και μεγάλα διαστήματα συννεφιάς, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως τους 17 °C. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ, και η υγρασία θα είναι σχετικά υψηλή, ξεπερνώντας το 80%,

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα είναι αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα κεντρικά και νότια τμήματα. Από τη νύχτα στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία και κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη και πιθανώς τις νότιες Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα νεφώσεις, αυξημένες στα νοτιότερα τμήματα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών τα νησιά του Ιονίου, η ανατολική Θεσσαλία, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν στα νότια νησιωτικά τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ σε Ιόνιο και βόρειο Αιγαίο.

Την Τρίτη οι νεφώσεις θα επιμείνουν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με λίγα φαινόμενα κυρίως το πρωί στα ανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται επιδείνωση στα δυτικά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, οι οποίες ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Παρόμοιο σκηνικό προβλέπεται και για την Τετάρτη, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια τμήματα, ενώ προς το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα περιοριστούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια.

Την Πέμπτη, ανήμερα των Χριστουγέννων, αναμένονται εκ νέου παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται βαθμιαία. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν κατά τόπους και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

