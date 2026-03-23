Ο καιρός σήμερα 23/3: Πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την 25η Μαρτίου

Σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, ο καιρός στην Ελλάδα θα είναι άστατος με κύριο χαρακτηριστικό τις νεφώσεις και τις τοπικές βροχές, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινές περιοχές των ηπειρωτικών και στην Κρήτη. Σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ιονίου υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές ώρες, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Αναλυτικά:

Δυτική Μακεδονία: από -1 έως 10 °C

Υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος: από 3 έως 15 °C

Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: από 4 έως 16 °C

Νησιά Ιονίου: από 5 έως 14 °C

Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου: από 6 έως 16 °C

Κυκλάδες, Δωδεκάνησα: από 10 έως 17 °C

Κρήτη: από 9 έως 17 °C

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, αρχικά μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, από το απόγευμα βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 16 °C.

Στον νομό Θεσσαλονίκης προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 13 °C.

Στην Πάτρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και διαστήματα αραιής συννεφιάς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 °C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη 24 Μαρτίου

Επιμονή νεφώσεων με τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, Κρήτη, Κυκλάδες και Εύβοια. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ το βράδυ.

Ανήμερα την 25η Μαρτίου

Σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά και βόρεια. Σχεδόν αίθριος καιρός στη Δυτική Ελλάδα, τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι (σταδιακή ύφεση το απόγευμα). Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Γενικά αίθριος καιρός με περαιτέρω άνοδο θερμοκρασίας, βροχές από το βράδυ στα βόρεια.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου

Νέα επιδείνωση με τοπικές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, βαθμιαία στα βόρεια και Ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, ισχυροί δυτικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ, πτώση θερμοκρασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



