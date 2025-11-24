Ο καιρός σήμερα 24/11, νέα επιδείνωση από την Τρίτη, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ο καιρός σήμερα Δευτέρας 24/11/2025, προβλέπει πτώση της θερμοκρασίας και βροχές.

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τη Δυτική Ελλάδα ΧΑΡΤΕΣ

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, σε ορισμένες θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το βράδυ οι συνθήκες αναμένεται να αλλάξουν και πάλι, κυρίως στα δυτικά. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, χωρίς ωστόσο να λείψει η ηλιοφάνεια σε περιοχές όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα νότια Δωδεκάνησα, και ειδικά στην περιοχή του Καστελλόριζου, τις πρώτες πρωινές ώρες θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, ωστόσο ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα. Στην υπόλοιπη χώρα θα παρατηρηθούν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στην Κρήτη.

Από το απόγευμα, στα δυτικά θα αρχίσουν να αναπτύσσονται νεφώσεις, και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στα δυτικά και βόρεια θα στραφούν σε νότιους – νοτιοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 17 με 19, ενώ στα νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα κυμανθεί από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς.

Από την Τρίτη 25/11/2025, το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει, καθώς ένα νέο κύμα βροχών και καταιγίδων θα ξεκινήσει από τα δυτικά, επηρεάζοντας σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας. Οι βροχές ενδέχεται να ενταθούν από την Πέμπτη, δημιουργώντας εκ νέου φθινοπωρινό σκηνικό σε πολλές περιοχές.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Για νέο κύμα κακοκαιρίας προειδοποίησε ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός, επισημαίνοντας πως «πριν καλά-καλά σταματήσουν οι εμμονικές βροχές και οι καταιγίδες της προηγούμενης κακοκαιρίας, νέες μας πλησιάζουν πάλι από τα δυτικά, που στη συνέχεια θα επεκταθούν ανατολικότερα».

Όπως ανέφερε, «για σήμερα Δευτέρα αναμένονται πρωινές ομίχλες στα βορειοδυτικά και ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες το πρωί στα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Καστελόριζο. Από το απόγευμα οι βροχές και οι καταιγίδες θα κάνουν ξανά την εμφάνισή τους στο Ιόνιο και στα δυτικά τμήματα. Οι δυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στο Ιόνιο θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, στους 17 με 19 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 21 με 22 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.».

Για την Τρίτη, ο μετεωρολόγος προανήγγειλε νέα επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες που θα επεκταθούν γρήγορα ανατολικότερα, επηρεάζοντας σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Έρχονται νέα κύματα κακοκαιρίας

Στα νέα κύματα κακοκαιρίας που θα χτυπήσουν τη χώρα αναφέρεται ο Σάκης Αρναούτογλου σε ανάρτησή του.

«Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού παραμένει η επιμονή των βροχοπτώσεων στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, διαδοχικά συστήματα προσεγγίζουν από το Ιόνιο και δίνουν καθημερινά νέα επεισόδια βροχών στις ίδιες περίπου περιοχές. Στους χάρτες, οι μπλε και πορτοκαλί αποχρώσεις δείχνουν αξιόλογες βροχές, ενώ οι πορφυρές περιοχές αντιστοιχούν σε πολύ έντονα φαινόμενα που χρειάζονται προσοχή» εξηγεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στο Ιόνιο κυρίως από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα νησιά του Αιγαίου τους 20 με 21 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 22, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νότια Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελλόριζου) τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελλόριζου έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 και στα νότια έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-11-2025

Νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα κεντρικά και νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

