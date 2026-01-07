Ο καιρός σήμερα 7/01, «συναγερμός» για Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ηπειρο

Καιρός: Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές, καθώς το κύμα κακοκαιρίας, που ξεκίνησε από το βράδυ της Τρίτης 6/01/2026, αναμένεται να επιμείνει τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Πέμπτης.

Αχαΐα: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την κακοκαιρία

Στην Πάτρα, άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ αναμένονται και κατά τόπους βροχές, με την θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο, να φθάνει και τους 20 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι μέχρι 6 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιονίου –κυρίως σε Κέρκυρα και Λευκάδα–, στην Ήπειρο με έμφαση στις περιοχές Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Άρτας, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα με επίκεντρο την Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές επικρατούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο ενισχύονται στα 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο στα ανατολικά και φτάνει τους 18 με 19 βαθμούς στο βόρειο Ιόνιο και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στα βορειοδυτικά δεν ξεπερνά τους 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Ελλάδα το θερμόμετρο αγγίζει τους 21 βαθμούς, και τοπικά στα νότια νησιά έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας «RED CODE» έχουν τεθεί οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων, καθώς οι περιοχές αυτές θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε εκ νέου υπό τον γενικό γραμματέα Νίκο Παπαευσταθίου, προκειμένου να εκτιμηθεί η εξέλιξη των φαινομένων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι βροχές και οι καταιγίδες δεν θα είναι μόνο έντονες, αλλά και παρατεταμένες, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε ευάλωτες περιοχές.

Σε αρκετά σημεία της χώρας τα φαινόμενα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι στα θαλάσσια τμήματα φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να υπάρξει άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας όπου χρειαστεί.

Επικαιροποίηση Έκτακτου Δελτίου ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, συνοδευόμενες από ισχυρούς δυτικούς ανέμους.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (07-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (08-01-26) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, έχοντας πρόσκαιρο χαρακτήρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα.

Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στο βόρειο Ιόνιο και τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 βαθμούς (στα βορειοδυτικά τους 12 με 15), στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι 4–6 και στα ανατολικά 7–8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 9–19°C. Στη δυτική Μακεδονία 3–5°C χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές από το πρωί σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία. Από βραδινές ώρες ισχυρά φαινόμενα σε δυτική και νότια Πελοπόννησο. Χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Νότιοι – νοτιοδυτικοί 4–6 και στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 12–20°C. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3–5°C χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Από βράδυ βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, τοπικά ισχυρές στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Νότιοι 4–6, στα ανατολικά και νότια 7 μποφόρ, ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: 9–21°C, στα βόρεια 2–3°C χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι 6–7 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 14–23°C (τοπικά 23°C στη βόρεια Κρήτη).

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι 7–9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 16–21°C.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από τη νύχτα βροχές και καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι 4–6, από το μεσημέρι 5–7 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: 12–20°C.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από βράδυ βροχές και καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι 3–5 και τοπικά 6 μποφόρ το βράδυ.

Θερμοκρασία: 11–19°C.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 08-01-2026

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως πρωί σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική – νότια Πελοπόννησο, ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Ανατολικό και νότιο Αιγαίο με βροχές και καταιγίδες. Υπόλοιπη χώρα: αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Αργά το βράδυ φαινόμενα στα ανατολικά και νότια.

Χιονοπτώσεις σε ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα της βορειοδυτικής χώρας.

Άνεμοι: Δυτικοί 5–7, στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Ανατολικά νότιοι 5–7, στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, στρέφονται σε δυτικούς.

Θερμοκρασία: Πτώση σε όλη τη χώρα, πιο αισθητή σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια. 10–13°C στα δυτικά/βόρεια, 14–17°C στα υπόλοιπα. Παγετός στα βορειοδυτικά τη νύχτα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-01-2026

Ανατολικό και νότιο Αιγαίο με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το μεσημέρι.

Δυτική χώρα με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

Υπόλοιπη χώρα: αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί – βορειοδυτικοί 5–7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ, εξασθένηση το απόγευμα, στροφή σε νότιους 4–6.

Θερμοκρασία: Περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα. Παγετός πρωί σε κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026

Δυτικά: άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες.

Υπόλοιπη χώρα: νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρικά, βόρεια, ανατολικό – νότιο Αιγαίο.

Χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί – νοτιοδυτικοί 5–7, στα πελάγη έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Άνοδος.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

Δυτικά: νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες.

Υπόλοιπη χώρα: παροδικές νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρικά, βόρεια, ανατολικό – νότιο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί 5–6, στα νότια έως 7 μποφόρ, από μεσημέρι βόρειοι στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Πτώση από τα βόρεια.

