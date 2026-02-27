Ο καιρός σήμερα Παρασκευή 27/2, πού θα χρειαστούμε ομπρέλα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Συναιφιασμένος σε πολλές περιοχές της χώρας θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), με τοπικές βροχές να εκδηλώνονται κυρίως στην Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, την Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.

Στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο θα επικρατήσουν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές. Πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών αναμένονται μέχρι αργά το μεσημέρι στην Εύβοια και τα ανατολικά της Θεσσαλίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις που θα πυκνώνουν κατά διαστήματα στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα αναμένεται τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά και το Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ, με ενίσχυση τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα χωρίς αξιόλογη μεταβολή: 10-12°C στα βορειοανατολικά, 13-15°C στις περισσότερες περιοχές και τοπικά 16-17°C στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός ανά περιοχή

Αττική: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί 4-5 μποφόρ, έως 6 μποφόρ στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι. Θερμοκρασία: 6-15°C.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Άνεμοι: Ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία: 3-13°C.

Πάτρα: Συννεφιά, με περιορισμένη πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις. Άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα, με μέγιστη τιμή τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 και στο Θρακικό πέλαγος τη νύχτα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας μέχρι αργά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βορειοανατολικοί 4, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 5, πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά στις ανατολικές Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

