Ο καιρός σήμερα Πέμπτη 19/3: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, η πρόγνωση για την Πάτρα

Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους έως και τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ από το βράδυ φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στο βόρειο Ιόνιο.

Ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και την Κρήτη, τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν κατά τόπους ένταση. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Η παρουσία αφρικανικής σκόνης θα παραμείνει αυξημένη, επηρεάζοντας την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές. Στα βόρεια θα κυμανθεί έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 15-17 βαθμούς. Τοπικά σε δυτικά τμήματα, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδας τις απογευματινές ώρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 13 βαθμούς.

Αστατος ο καιρός και στην Πάτρα, με αυξημένες νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και θα φτάσει έως τους 13 βαθμούς ,ενώ οι άνεμοι πνέουν ενισχυμένοι στα 4 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και νότια, ενώ στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



