Ο καιρός σήμερα Τσικνοπέμπτη: Πώς θα τσικνίσουμε σήμερα, η πρόγνωση για την Πάτρα και τις άλλες περιοχές

Ισχυρά φαινόμενα συνοδεύουν την φετινή Τσικνοπέμπτη (12.02.2026), καθώς το πρώτο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει ήδη μεγάλο μέρος της χώρας με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Σε αρκετές περιοχές έχουν καταγραφεί προβλήματα από πλημμυρικά φαινόμενα και καθιζήσεις οδοστρώματος.

Σε καθεστώς «Red Code» παραμένουν έως και την Παρασκευή η Ηλεία, η Αχαΐα και η Σπάρτη, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (α.α. 5/2026), βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων.

Πού θα εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα χαλαζόπτωσης, προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου από τη Λευκάδα και νοτιότερα, στη δυτική Πελοπόννησο και στη δυτική Στερεά έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης.

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτιες περιοχές, έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως το πρωί της Πέμπτης.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο, κυρίως σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, όπου θα φτάνουν κατά τόπους σε πολύ ισχυρές έως θυελλώδεις εντάσεις.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Με βροχές και τοπικές καταιγίδες ξεκινά η ημέρα στην Αττική, ωστόσο από τις πρωινές ώρες αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα φτάνουν πρόσκαιρα έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Τοπικές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν νωρίς το πρωί, καθώς και εκ νέου τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς, διατηρώντας την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Βροχερό το σκηνικό στην Πάτρα . Tα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση το μεσημέρι. Ωστόσο, από το απόγευμα προβλέπεται νέα ενίσχυση των βροχοπτώσεων, με κατά τόπους ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (13.02.2026).

Τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη) από το απόγευμα της Πέμπτης έως τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή.

Στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως το πρωί της Παρασκευής.

Στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι-νοτιοδυτικοί) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί-βορειοδυτικοί), ενώ στο νότιο Αιγαίο οι εντάσεις θα παραμείνουν αυξημένες έως και το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η κακοκαιρία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή εξασθένηση από την Παρασκευή.

