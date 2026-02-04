Ο καιρός σήμερα: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας, η πρόγνωση για την Πάτρα

Άστατος και βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Οι αυξημένες νεφώσεις θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στα πελάγη έως και τα 8 μποφόρ.

Οι ισχυροί νοτιάδες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα την εκδήλωση λασποβροχών κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και τοπικά τους 19 βαθμούς.

Από τις βραδινές ώρες αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με ενίσχυση των φαινομένων. Στα νησιά του Ιονίου προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις που κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πυκνώσουν, δίνοντας τοπικές βροχές.

Στην Πάτρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως τους 21 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας νέα μικρή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, με ένταση που δεν θα ξεπερνά τα 5 μποφόρ

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Η πρόγνωση των επόμενων ημέρών

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με βροχές, καταιγίδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας.

ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 5-2-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 16 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-2-2026

Στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 7-2-2026

Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-2-2026

Στη δυτική, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

