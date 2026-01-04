Ο καιρός τα Θεοφάνεια: Νέα μεταβολή, δείτε πού θα βρέχει

Ο καιρός αναμένεται να «κλειδώσει» σε άστατο σκηνικό τις επόμενες ημέρες, με τις υψηλές –για την εποχή– θερμοκρασίες να συνδυάζονται με βροχές, ισχυρούς ανέμους και έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα τα Θεοφάνεια (Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026).

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η χώρα βρίσκεται σε φάση «απόψυξης» με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 20°C σε κεντρική και νότια Ελλάδα. Οι βροχές περιορίστηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά από τη Δευτέρα ξεκινά τριήμερο έντονων φαινομένων, με αποκορύφωμα την Τρίτη (Θεοφάνεια) και την Τετάρτη, όπου οι συνθήκες θα ευνοήσουν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, οδηγώντας σε λασποβροχές.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Με λασποβροχές τα Θεοφάνια. Καλημέρα. Σε διαδικασία απόψυξης έχει μπει η χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 20 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Οι βροχές το Σ/Κ θα είναι περιορισμένες στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο ωστόσο θα ενταθούν τη Δευτέρα την Τρίτη (Θεοφάνια) και την Τετάρτη. Μάλιστα την Τρίτη (Θεοφάνια) και την Τετάρτη οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν μεταφορά και αφρικανικής σκόνης με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες μέχρι την Τετάρτη 7/1 με εντάσεις στα 7-8 μποφόρ στα πελάγη. Κρύα δεν φαίνονται προς το παρόν».

