Ο Καμμένος για Καρυστιανού: Μπορεί να αναδειχθεί και πρώτο κόμμα

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Καμμένος εκτίμησε ότι ένα αντισυστημικό πολιτικό σχήμα, χωρίς εμπλοκή παλαιών πολιτικών προσώπων και χωρίς ίχνος αλαζονείας, μπορεί να προκαλέσει εκλογική έκπληξη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ένα τέτοιο κόμμα «θα μπορούσε ακόμη και να αναδειχθεί πρώτο την πρώτη Κυριακή των εκλογών».

Ειδικά για τη Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «έχει ανέβει στο κύμα και το κύμα τρέχει. Επειδή δεν έχει πολιτική εμπειρία, μπορεί να πέσει στις παγίδες του συστήματος. Το ζήτημα είναι να κάνει τα λιγότερα λάθη. Θα της κάνω κακό αν έχω επαφή, θα πρέπει να κρατήσει αυτό που είπε για τους παλαιούς πολιτικούς. Από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί γι’ αυτό, θα πρέπει να το διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού, τουλάχιστον για τις πρώτες εκλογές, γιατί στις δεύτερες θα χρειαστεί να δώσει προτεραιότητα στη διακυβέρνηση της χώρας».

Ωστόσο, πρότεινε «επειδή έχω κάνει κυβέρνηση συνεργασίας, θα είναι λυτρωτικό για το παλαιό πολιτικό σύστημα να πει στην κυρία Καρυστιανού “έχετε λάβει υψηλό ποσοστό, να αναλάβετε το υπ. Δικαιοσύνης ή το υπουργείο Μεταφορών”. Τότε θα είναι λάθος της να μην δώσει κυβερνητική προοπτική».

«Αδικημένη μια προσπάθεια με παλαιά πρόσωπα»

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα που ετοιμάζει, ο Πάνος Καμμένος είπε ότι «σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται είναι αδικημένη μια προσπάθεια με παλαιά πρόσωπα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ψηφοδέλτια για να δώσει μια άλλη άποψη» για να συμπληρώσει, πάντως, για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «τη δεύτερη Κυριακή μπορεί να γίνει πολιτική ομπρέλα, γιατί είναι ο μόνος από την αριστερά που μπορεί να δείξει κυβερνησιμότητα».

Τι είπε για Σαμαρά – Καραμανλή

Για τον Αντώνη Σαμαρά είπε πως «αν κάνει κόμμα θα κάνω κι εγώ. Δεν θα επιτρέψω να κοροϊδέψει ξανά τον κόσμο. Τι θέλει πια, έγινε κυβέρνηση, πρωθυπουργός, σε αυτή την ηλικία θέλει να κάνει ξανά τα ίδια. Θα τον σταματήσω εγώ, γιατί μέχρι τώρα δεν τον έχει σταματήσει κανείς». Σε άλλη ερώτηση, δε, για τις παρεμβάσεις Καραμανλή-Σαμαρά, ο πρώην υπουργός είπε «για τον Καραμανλή πιστεύω ότι δεν έχει ιδιοτέλεια, για τον Σαμαρά δεν είμαι σίγουρος».

Χαρακτήρισε, επίσης, ως «το μεγαλύτερο έγκλημα της κυβέρνησης Τσίπρα» τη Συμφωνία των Πρεσπών λέγοντας πως «τώρα είναι η ώρα να καταλυθεί, γιατί δεν εφαρμόζεται από την πλευρά τους. Είναι ώρα να καταγγελθεί η συμφωνία από την κυβέρνηση».

