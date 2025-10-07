Ο Καραγκιόζης υποδέχεται τους φοιτητές: Το Πατρινό Καρναβάλι στο “Welcome to UP 2025”

Με δυο βασικούς άξονες της δραστηριότητάς της, το Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών και προβάλλοντας το Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» στα Παλαιά Σφαγεία με επιδίωξη τη γνωριμία του με τους φοιτητές και το κοινό, η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας συμμετέχει δυναμικά στο φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών «Welcome to UP 2025» (7-8-9-10-11 Οκτωβρίου 2025), καλωσορίζοντας κι αυτή από την πλευρά της τους πρωτοετείς φοιτητές και συνεχίζοντας την αρμονική συνεργασία της με το Πανεπιστήμιο Πατρών που εγκαινιάστηκε πέρυσι μέσω της υπογραφής συμφώνου συνεργασίας των δύο φορέων.

Το Πατρινό Καρναβάλι στην Πανεπιστημιούπολη

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας θα συμμετάσχει στο φεστιβάλ με δικό της περίπτερο στην Πανεπιστημιούπολη (Πάρκο της Ειρήνης). Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές Καρναβαλικών Κατασκευών του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» και με τη συμμετοχή του κοινού και φοιτητών, θα πραγματοποιηθεί Εργαστήριο Καρναβαλικής τέχνης (ανοιχτό εργαστήριο δημιουργίας κατασκευών) στο περίπτερο της ΚΕΔΗΠ δίνοντας την επαφή σε φοιτητές και κοινό να γνωρίσουν από κοντά παραδοσιακές Καρναβαλικές τεχνικές (τακάρισμα φελιζόλ , σκάλισμα , χάρτωμα και ζωγραφική κ.α), υλικά και τεχνικές μέσω των οποίων δημιουργούνται οι καρναβαλικές κατασκευές. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 από τις 12.00 έως τις 14.00.

Παράλληλα όλες τις μέρες του φεστιβάλ ομάδα εθελοντών του Πατρινού Καρναβαλιού στο περίπτερο της ΚΕΔΗΠ στο Πάρκο της Ειρήνης του Πανεπιστημίου Πατρών θα ενημερώνει τους επισκέπτες για τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας και τον εθελοντισμό στο Πατρινό Καρναβάλι προφορικά και μέσω διανομής του προωθητικού υλικού καλωσορίζοντας τους φοιτητές στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας.

Εξάλλου το Καρναβαλικό Εργαστήρι στο Πετρωτό θα είναι ένας από τους σταθμούς της μεγάλης διαδρομής της Magic Bus Patras Tour όπου οι φοιτητές επιβιβαζόμενοι σε εντυπωσιακά διώροφα λεωφορεία με ανοιχτή οροφή (Hop on / Hop off buses) και με αφετηρία το Πανεπιστήμιο θα ανακαλύψουν τους θησαυρούς της πόλης στα σημαντικότερα σημεία της και την ιστορική και τη σύγχρονη πλευρά της Πάτρας, απολαμβάνοντάς τη με μοναδική πανοραμική θέα. Στο Καρναβαλικό Εργαστήρι τους φοιτητές θα περιμένουν για να τους καλωσορίσουν στην πόλη μας και να τους ξεναγήσουν στην ξεχωριστή μονάδα παραγωγής των καρναβαλικών κατασκευών με τη μοναδική στην Ελλάδα τεχνογνωσία, τεχνίτες και κατασκευαστές. Οι διαδρομές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8, την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου τις ώρες 10:00 – 18:30.

«Η Πάτρα του Καραγκιόζη»: Έκθεση Θεάτρου Σκιών στη Βίλα Κόλλα και παράσταση

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, παρουσιάζει την έκθεση «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» στην αίθουσα Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Κουκούλι, πρώην ΤΕΙ) από τις 9 έως τις 31 Οκτωβρίου. Η δράση εντάσσεται στο φεστιβάλ “Welcome to UP 2025”, το οποίο στοχεύει στη γνωριμία των νέων φοιτητών με την πόλη, τον πολιτισμό και τις δημιουργικές της δυνάμεις.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 19.00. Η έκθεση «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» με αντικείμενα και φιγούρες από τη μόνιμη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Πατρών και τη δωρεά της Μαίρης και του Τάκη Τσονάκα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του Θεάτρου Σκιών με την Πάτρα και τη λαϊκή της παράδοση. Ο Καραγκιόζης, ως εμβληματική φιγούρα της ελληνικής σάτιρας, αποκαλύπτει την πατρινή του καταγωγή, αναδεικνύοντας τη συμβολή της πόλης στην εξέλιξη της λαϊκής θεατρικής τέχνης. Άλλωστε από την Πάτρα ξεκίνησαν οι προσπάθειες εξελληνισμού του Καραγκιόζη.

Τα εγκαίνια θα πλαισιώσει παραδοσιακή παράσταση θεάτρου σκιών από τον Κώστα Μακρή και το Μαύρο Θέατρο της Πάτρας, όπου ο Καραγκιόζης, με το χιούμορ, την απλότητα και τη σοφία του, θα ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε μια εποχή όπου το φως και οι σκιές έλεγαν τις πιο αληθινές ιστορίες.

Στο πλαίσιο της παράστασης θα μιλήσει ο ερευνητής-ιστορικός του θεάτρου σκιών και συγγραφέας Άρης Μηλιώνης.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 31 Οκτωβρίου προσκαλώντας φοιτητές και πολίτες να ανακαλύψουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία Αργυροπούλου, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννα Παναγοπούλου.

Διάρκεια έκθεσης: 9-31 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας: 17.00-20.00 (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Είσοδος ελεύθερη.

