Ο Κεραυνός Αιγίου τιμά τη μνήμη των Χάρη Μπόγδανου και Γιώργου Λάγαρη

Το ερχόμενο σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί στο Promitheas Park το 1ο τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη των Χάρη Μπόγδανου και Γιώργου Λάγαρη. Στους αγώνες θα λάβουν μέρος οι ομάδες, Προμηθέας 2014, Αχαγιά ’82, Παναχαϊκή και Κεραυνός Αιγίου και θα διεξαχθούν το Σάββατο (18.00 – 22.00) και την Κυριακή (18.00 – 22.30).

Τόσο ο Χάρης Μπόγδανος, όσο και ο Γιώργος Λάγαρης, διετέλεσαν πρόεδροι του Κεραυνού Αιγίου και πρόσφεραν πολλά, όμως έφυγαν πολύ νωρίς από κοντά μας. Ο πρώτος τον Νοέμβριο του 2019 σε ηλικία 64 ετών μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο και ο δεύτερος τον Απρίλιο του 2024, εντελώς ξαφνικά στα 58 του χρόνια.

