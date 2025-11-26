Ο Κωνσταντίνος Τασσούλας στην Πάτρα για την εορτή του Αγίου Ανδρέα
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασσούλας θα παρευρεθεί στη φετινή εορτή του Πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου.
Οι πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος» επιβεβαιώθηκαν. Μετά από σχετική πρόσκληση του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασσούλας θα δώσει «παρών» την Κυριακή 30/11 στην εορτή του Πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα.
Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Αχαιός υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας.
