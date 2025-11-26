Ο Κωνσταντίνος Τασσούλας στην Πάτρα για την εορτή του Αγίου Ανδρέα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασσούλας θα παρευρεθεί στη φετινή εορτή του Πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου.

Ο Κωνσταντίνος Τασσούλας στην Πάτρα για την εορτή του Αγίου Ανδρέα Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασσούλας έρχεται στην Πάτρα
26 Νοέ. 2025 13:37
Pelop News

Οι πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος» επιβεβαιώθηκαν. Μετά από σχετική πρόσκληση του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασσούλας θα δώσει «παρών» την Κυριακή 30/11 στην εορτή του Πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Αχαιός υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας.

