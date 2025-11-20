Ο Κυρανάκης στα Καλάβρυτα για τον Οδοντωτό – Τι είπε ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος

«Μας είπαν ότι ο κ. υπουργός θα έρθει στο άμεσο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας» τόνισε ο Θ. Παπαδόπουλος

Ο Κυρανάκης στα Καλάβρυτα για τον Οδοντωτό - Τι είπε ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος
20 Νοέ. 2025 13:30
Pelop News

«Ο Κώστας Κυρανάκης θα βρίσκεται σύντομα στα Καλάβρυτα για τον Οδοντωτό». Την είδηση έδωσε χθες στον Peloponnisos FM 103,9 ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, στο περιθώριο των αναφορών που έκανε για την ημερίδα που διοργανώθηκε στο Δημαρχείο της πόλης με θέμα την αντιμετώπιση της ξήρανσης των ελατοδάσων της περιοχής.

Ο Κυρανάκης στα Καλάβρυτα για τον Οδοντωτό - Τι είπε ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος«Για εμάς ο Οδοντωτός αποτελεί προτεραιότητα. Και πρέπει να γνωρίζουμε σύντομα τι θα συμβεί. Επισκεφθήκαμε τον κ. Κυρανάκη, ο οποίος θα έρθει σύντομα στα Καλάβρυτα για να κάνει και ο ίδιος τη διαδρομή με το τρενάκι. Εχουμε μιλήσει και με τη Hellenic Train και τον ΟΣΕ, αλλά ακόμη δεν έχουμε πάρει απάντηση για το τι μέλλει γενέσθαι. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες με τον κ. περιφερειάρχη και με τον Δήμο Αιγιάλειας. Μας είπαν ότι ο κ. υπουργός θα έρθει στο άμεσο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Αυτή τη συμφωνία είχαμε κάνει, άλλωστε, και τον Αύγουστο όταν βρεθήκαμε στο γραφείο του».

Και ο Θ. Παπαδόπουλος πρόσθεσε τα εξής: «Ευελπιστώ ότι θα έχουμε μια καλή χιονοδρομική περίοδο, όπως συνέβη πέρυσι, εφόσον φυσικά το χιόνι έρθει στην ώρα του. Το πρόβλημά μας είναι ο Οδοντωτός».

