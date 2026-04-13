Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στις συνεδριάσεις της G7 στην Ουάσιγκτον

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να λάβει μέρος στην Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει για πρώτη φορά δια ζώσης, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Eurogroup, στις συνεδριάσεις της G7.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο Υπουργός θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με θεσμικούς εκπροσώπους και κορυφαία στελέχη της διεθνούς οικονομίας. Θα συναντηθεί με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Kristalina Georgieva, καθώς και με την ηγεσία του Ταμείου, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος, Alfred Kammer και ο Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Rodrigo Valdés.

Ο κ. Πιερρακάκης θα έχει επίσης κατ ιδίαν επαφές με την Υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Rachel Reeves και με την Υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας, Satsuki Katayama.

Στο πλαίσιο των δημόσιων παρεμβάσεών του, ο κ. Πιερρακάκης είναι κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση με τον Alfred Kammer, ενώ θα συμμετάσχει και στο Semafor World Economy Forum, με θέμα «The New Era of Global Growth», συμβάλλοντας στο διεθνή διάλογο για τη νέα φάση της παγκόσμιας οικονομίας.

