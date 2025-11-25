Ο Λάζαρος Ρότα στην ΑΕΚ έως το 2030!

Η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 28χρονου Έλληνα διεθνή δεξιού μπακ

Ο Λάζαρος Ρότα στην ΑΕΚ έως το 2030!
25 Νοέ. 2025 18:37
Pelop News

Συνεχίζει και με τη βούλα στην ΑΕΚ ο Λάζαρος Ρότα, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 28χρονου Έλληνα διεθνή δεξιού μπακ ως το καλοκαίρι του 2030!

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν το τελευταίο διάστημα σε προχωρημένες επαφές και όλα έδειχναν πως οι συζητήσεις θα είχαν θετική κατάληξη καθώς η ΑΕΚ είχε προτείνει διπλασιασμό των αποδοχών στον Ρότα.

Η συμφωνία κλείδωσε και παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου, ο Ρότα υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Καμπανάκι κινδύνου για την Πάτρα
19:50 Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία»
19:41 Δεν έχει ξαναγίνει: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, δεν σταμάτησε σε σινιάλο και συνέχισε ανενόχλητος!
19:29 Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Ίδρυσης Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά
19:21 Ο Ζελένσκι θέλει άμεσα συνάντηση με τον Τραμπ για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ειρήνης
19:11 Αγόρι 12 χρονών υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε τζάκι και διασωληνώθηκε!
19:00 Επικίνδυνες πολλές παιδικές χαρές
18:51 ΚΕΔ: Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ΒΙΝΤΕΟ
18:44 ΒΙΠΕ Πατρών: Τραυματισμός εργαζόμενου από έκρηξη θερμοσύφωνα!
18:37 Ο Λάζαρος Ρότα στην ΑΕΚ έως το 2030!
18:29 Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι θα σαρώσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Παρασκευή
18:18 Πάτρα: Την Τετάρτη 26/11 η Περιφέρεια υπογράφει σύμφωνο συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού»
18:09 Η Περιφέρεια τίμησε Ολυμπιονίκες και παραολυμπιονίκες αθλητές στην Αρχ. Ολυμπία
18:00 Κρεοπώλες Πάτρας: «Πονηρό» το ταμπελάκι, διαμαρτυρία από τον Σύλλογο
17:55 H Κομισιόν άναψε πράσινο φως για τον ελληνικό προϋπολογισμό
17:50 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Που και πώς θα χτυπήσει η κακοκαιρία, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων
17:45 Καρδίτσα: Λύκος μπήκε σε ποιμνιοστάσιο και σκότωσε 20 πρόβατα
17:40 Πέθανε ψέλνοντας το «Πάτερ Ημών» και παρακαλώντας για τη ζωή της η 75χρονη στη Σαλαμίνα
17:33 Σεφερλής: «Ετοιμάζω κωμική σειρά για την τηλεόραση»
17:25 Έκτακτη συνεδρίαση ΤΕΣΟΠΠ στη Δ. Αχαΐα λόγω καιρικών συνθηκών, σε επιφυλακή ο Δήμος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ