Ο Λάζαρος Ρότα στην ΑΕΚ έως το 2030!

Συνεχίζει και με τη βούλα στην ΑΕΚ ο Λάζαρος Ρότα, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 28χρονου Έλληνα διεθνή δεξιού μπακ ως το καλοκαίρι του 2030!

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν το τελευταίο διάστημα σε προχωρημένες επαφές και όλα έδειχναν πως οι συζητήσεις θα είχαν θετική κατάληξη καθώς η ΑΕΚ είχε προτείνει διπλασιασμό των αποδοχών στον Ρότα.

Η συμφωνία κλείδωσε και παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου, ο Ρότα υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



