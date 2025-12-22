Ο Λεβαδειακός του πρώην της Παναχαϊκής στο +6 από τον Παναθηναϊκό

Νίκησε 2-0 στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό, η ΑΕΚ στην κορυφή

22 Δεκ. 2025 21:55
Pelop News

Με την εκτός έδρας νίκη του Λεβαδειακού στην έδρα του Πανσερραϊκού ολοκληρώθηκε η 15η και τελευταία αγωνιστική της Super League, η οποία είναι και η τελευταία για το 2025. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, που παλαιότερα εργάστηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους στην Παναχαϊκή, που τώρα βρίσκεται στη Γ’ Εθνική, είναι στην 4η θέση με 28 βαθμούς, στο +3 από τον 5ο Βόλο και στο +6 από τον 6ο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ματς λιγότερο, καθώς εκκρεμεί η εξ αναβολής αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.

Από την πλευρά τους οι Σερραίοι είναι ουραγοί, με συγκομιδή μόλις πέντε βαθμούς, ενώ από τον Οκτώβριο τρέχουν αρνητικό σερί 9 ηττών, μετά το μοναδικό τους τρίποντο κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Όσον αφορά τις ομάδες της ουράς η ΑΕΛ Novibet είναι 13η με 9 βαθμούς, ούσα στο -3 από ΟΦΗ και στο -4 από Ατρόμητο και Αστέρα AKTOR.

Aναφορικά με την κορυφή την τελευταία αγωνιστική είχαμε… προσπέραση, καθώς η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» της 8ης Κηφισιάς, η οποία ήρθε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με την Ένωση να κάνει γιορτές ως πρωτοπόρος, στο +1 από τους Πειραιώτες και στο +2 από τον ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά της «μάχης» των Play Offs 5-8 ο 9oς Παναιτωλικός είναι -3 από την Κηφισιά και ο 10ος Αστέρας AKTOR στο -5.

Τα αποτελέσματα (15η αγωνιστική)
Αστέρας – Αρης 0-1
Βόλος – Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1
ΑΕΛ – Ατρόμητος 0-0
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2

Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)
1. ΑΕΚ 37
2. Ολυμπιακός 36
3. ΠΑΟΚ 35
4. Λεβαδειακός 28
————————————-
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 22 *
7.Άρης 20
8.Κηφισιά 18
—————————————-
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 13
12.ΟΦΗ 12 *
13. ΑΕΛ 9
14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (5μμ)
Ατρόμητος – Ολυμπιακός (7.30μμ)
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)
ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (5.30μμ)
Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)

