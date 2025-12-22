Ο Λεβαδειακός του πρώην της Παναχαϊκής στο +6 από τον Παναθηναϊκό

Με την εκτός έδρας νίκη του Λεβαδειακού στην έδρα του Πανσερραϊκού ολοκληρώθηκε η 15η και τελευταία αγωνιστική της Super League, η οποία είναι και η τελευταία για το 2025. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, που παλαιότερα εργάστηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους στην Παναχαϊκή, που τώρα βρίσκεται στη Γ’ Εθνική, είναι στην 4η θέση με 28 βαθμούς, στο +3 από τον 5ο Βόλο και στο +6 από τον 6ο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ματς λιγότερο, καθώς εκκρεμεί η εξ αναβολής αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.

Από την πλευρά τους οι Σερραίοι είναι ουραγοί, με συγκομιδή μόλις πέντε βαθμούς, ενώ από τον Οκτώβριο τρέχουν αρνητικό σερί 9 ηττών, μετά το μοναδικό τους τρίποντο κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Όσον αφορά τις ομάδες της ουράς η ΑΕΛ Novibet είναι 13η με 9 βαθμούς, ούσα στο -3 από ΟΦΗ και στο -4 από Ατρόμητο και Αστέρα AKTOR.

Aναφορικά με την κορυφή την τελευταία αγωνιστική είχαμε… προσπέραση, καθώς η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» της 8ης Κηφισιάς, η οποία ήρθε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με την Ένωση να κάνει γιορτές ως πρωτοπόρος, στο +1 από τους Πειραιώτες και στο +2 από τον ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά της «μάχης» των Play Offs 5-8 ο 9oς Παναιτωλικός είναι -3 από την Κηφισιά και ο 10ος Αστέρας AKTOR στο -5.

Τα αποτελέσματα (15η αγωνιστική)

Αστέρας – Αρης 0-1

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

ΑΕΛ – Ατρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2

Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)

1. ΑΕΚ 37

2. Ολυμπιακός 36

3. ΠΑΟΚ 35

4. Λεβαδειακός 28

————————————-

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 22 *

7.Άρης 20

8.Κηφισιά 18

—————————————-

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας AKTOR 13

11. Ατρόμητος 13

12.ΟΦΗ 12 *

13. ΑΕΛ 9

14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (16η)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (5μμ)

Ατρόμητος – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)

ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (5.30μμ)

Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)

