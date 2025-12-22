ΠΣΑΤ: Η Εθνική πόλο Γυναικών κορυφαία ομάδα για το 2025!

Στην ψηφοφορία του ΠΣΑΤ η Εθνική πόλο γυναικών ψηφίστηκε ως η κορυφαία του 2025 στην Ελλάδα.

ΠΣΑΤ: Η Ελευθερία Πλευρίτου κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και ανέβηκε για 2η φορά μετά το 2011 στην κορυφή του κόσμου.

Όλα τα κορίτσια και ο προπονητής της παρέλαβαν το βραβείο στην εκδήλωση του ΠΣΑΤ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Η ομάδα πόλο γυναικών άφησε πίσω της στην ψηφοφορία την Εθνική πόλο ανδρών και την Εθνική μπάσκετ ανδρών.

Θυμίζουμε ότι μέλος της Εθνικής Γυναικών είναι και η Ντένια Κουρέτα από την Πάτρα, που συνεχίζει την καριέρα της στον Ολυμπιακό έχοντας ξεκινήσει το πόλο στη ΝΕΠ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



