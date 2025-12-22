ΠΣΑΤ: Η Εθνική πόλο Γυναικών κορυφαία ομάδα για το 2025!
Το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και ανέβηκε για 2η φορά μετά το 2011 στην κορυφή του κόσμου
Στην ψηφοφορία του ΠΣΑΤ η Εθνική πόλο γυναικών ψηφίστηκε ως η κορυφαία του 2025 στην Ελλάδα.
ΠΣΑΤ: Η Ελευθερία Πλευρίτου κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς
Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και ανέβηκε για 2η φορά μετά το 2011 στην κορυφή του κόσμου.
Όλα τα κορίτσια και ο προπονητής της παρέλαβαν το βραβείο στην εκδήλωση του ΠΣΑΤ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Η ομάδα πόλο γυναικών άφησε πίσω της στην ψηφοφορία την Εθνική πόλο ανδρών και την Εθνική μπάσκετ ανδρών.
Θυμίζουμε ότι μέλος της Εθνικής Γυναικών είναι και η Ντένια Κουρέτα από την Πάτρα, που συνεχίζει την καριέρα της στον Ολυμπιακό έχοντας ξεκινήσει το πόλο στη ΝΕΠ.
