ΠΣΑΤ: Η Ελευθερία Πλευρίτου κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς

Η διεθνής πολίστρια οδήγησε την Εθνική ομάδα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης

22 Δεκ. 2025 20:41
Pelop News

Κορυφαία αθλήτρια της Ελλάδας για το 2025 ψηφίστηκε από τον ΠΣΑΤ η Ελευθερία Πλευρίτου.

ΠΣΑΤ: Ο Εμμανουήλ Καραλής κορυφαίος Έλληνας αθλητής για το 2025!

Η διεθνής πολίστρια οδήγησε την Εθνική ομάδα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης γράφοντας το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.

Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας που παίζει στην ουγγρική Φερεντσβάρος άφησε πίσω της στην ψηφοφορία την αδελφή της και συμπαίκτριά της Βάσω Πλευρίτου αλλά και την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην πάλη, Μαρία Πρεβολαράκη.

