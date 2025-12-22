ΠΣΑΤ: Ο Εμμανουήλ Καραλής κορυφαίος Έλληνας αθλητής για το 2025!

Ο σπουδαίος Εμμανουήλ Καραλής ψηφίστηκε στα ετήσια βραβεία ΠΣΑΤ ως ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του 2025.

Ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ μέσα στο 2025 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου αλλά και το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Μανόλο έγινε ο πρώτος Έλληνας που ξεπέρασε τα 6μ στο επί κοντώ και μέσα στο 2025 ήταν σταθερά πάνω από αυτό το ύψος και έφτασε στα 6,08μ που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Στην ψηφοφορία άφησε πίσω του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Στέφανο Ντούσκο.

