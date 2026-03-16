«Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια» στο Πάνθεον

Τι συμβαίνει όταν ο πιο πονηρός λύκος του δάσους προσπαθεί να ξεγελάσει τα πιο ζωηρά κατσικάκια; Όταν η εξυπνάδα, το θάρρος και η συνεργασία μπαίνουν στη σκηνή… τότε το γέλιο συναντά τη συγκίνηση!

16 Μαρ. 2026 12:35
Pelop News

Η θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια» ζωντανεύει τη γνωστή ιστορία μέσα από μια φρέσκια, κωμική ματιά, γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά σκηνικά παιχνίδια.

Ο Λύκος δεν είναι απλώς κακός – είναι σπαρταριστά αδέξιος, η Μαμά Κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη, ενώ τα κατσικάκια, το καθένα με τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, μαθαίνουν πως η εξυπνάδα, η αγάπη και η ομαδικότητα νικούν κάθε φόβο.

Με χιούμορ που διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους, το έργο αναδεικνύει με ευαισθησία ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στους μύες, αλλά στο μυαλό και στην καρδιά. Μέσα από το σχέδιο της Ρένας και της Μαμάς Κατσίκας, την τεμπελιά του Τάκη, τον φόβο της Λίζας, τις σκανταλιές του Πίπη και τη συνεργασία όλων, το κοινό συμμετέχει σε ένα ευφάνταστο παιχνίδι ευρημάτων, γέλιου και ανατροπών.

Η διασκευή συνδυάζει θέατρο, μουσική και διαδραστικά στοιχεία, προσκαλώντας τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στην ιστορία και να ανακαλύψουν πως η εξυπνάδα σώζει εκεί που η δύναμη δεν φτάνει.

Οι παραστάσεις θα γίνουν στο ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ  ΠΑΤΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ   Ώρες 12μ. & 5μ.μ.

Προπώληση εισιτηρίων στο ταμείο του θεάτρου & MORE.COM  /  Προπώληση 10€ Ταμείο 11€

 

Παίζουν: Στέλλα Μπονάτσου, Μάριος Ντερντές, Αλεξάνδρα Τσολακίδου,

Αμελί Μαρκάκη, Στέλιος Καραγεωργίου, Ζήνα Παγδατή & Κώστας Παπαιωάννου

Θεατρική Διασκευή & Σκηνοθεσία: Κέλλυ Σταμουλάκη
Σκηνικά: Δέσποινα Βολίδη

Κοστούμια: Σύλια Δεμίρη

Μουσική: Σπύρος Παζιώτης

Χορογραφίες: Άννα Μάγκου

Φωτισμοί: Γιώργος Βαζαίος
Βοηθός Σκηνοθέτης: Παύλος Εμμανουηλίδης

Ζωγραφική Σκηνικού: Έλενα Αθανασιάδη

Οργάνωση Παραγωγής: Αιμιλία Βαλή

Παραγωγή: Παιδική Σκηνή ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Βάντεφουλ για Ορμούζ: Η Γερμανία βάζει φρένο σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ και ζητά διπλωματική λύση
14:00 400.000 απόφοιτοι ΤΕΙ θα αποκτήσουν ισότιμα πανεπιστημιακά πτυχία: Μια εκκρεμότητα δεκαετιών κλείνει
13:57 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά της γνωστής ποτοποιίας
13:55 Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο παιδοχειρουργός και καθηγητής του ΑΠΘ Γιάννης Σπυριδάκης
13:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες βαριές καταγγελίες Τυχεροπούλου στη δίκη – «Η απάτη το 2020 ήταν αδύνατο να μη φανεί»
13:47 Στη Ρώμη ο Κώστας Σπυρόπουλος: Έκθεση ζωγραφικής με φόντο το ελληνικό φως στην εκδήλωση «Sotto il cielo del Mediterraneo»
13:37 Εύοσμος: Σύλληψη 24χρονου μετά από καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση
13:33 Οδοντωτός: Διακομματική πίεση από Αχαΐα για μόνιμη θωράκιση της γραμμής και ασφαλή επανεκκίνηση
13:28 ΠΑΣΟΚ: Μαζική συμμετοχή, θολό αποτέλεσμα και μάχη συσχετισμών πριν από το συνέδριο
13:23 Ηράκλειο: Στη σύλληψη 15χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Πιστόλι κρότου στο ντουλαπάκι
13:21 Βιολάντα: Αγώνας για να πάρει ξανά μπροστά το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα ενώ αδειάζουν τα ράφια
13:14 Μαρινάκης για Ορμούζ: «Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί» – Μόνο στην επιχείρηση «Ασπίδες» η συμμετοχή της χώρας
13:08 Παναγόπουλος: Κακουργηματική δικογραφία μετά τα ευρήματα για αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ
13:00 Στενό του Ορμούζ: Πάνω από 240 φορτηγά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα
13:00 «Ιερό» σκάνδαλο Καθολικής Εκκλησίας: Ο Πατρινός και οι πολλοί που «προδόθηκαν» από τα εμβάσματα
12:59 Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών Αλί Χαμενεΐ
12:57 Χανιά: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες μετά την καταγγελία 17χρονης για ομαδικό βιασμό ΒΙΝΤΕΟ
12:55 Κοινή ερώτηση Παπανδρέου-Παναγιωτόπουλου-Αναγνωστοπούλου για τον Οδοντωτό
12:50 Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Το μήνυμα Παπασταύρου για την ευρωπαϊκή ετοιμότητα
12:47 Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες: Σαφές μήνυμα για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και διπλωματία στη Μέση Ανατολή
