Ο μαγικός κόσμος των σκύλων: Φυλές, αναγνώριση και ελληνική παράδοση

Ο σκύλος θεωρείται ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου – και όχι άδικα. Πιστός, στοργικός και με ισχυρούς δεσμούς με τον κηδεμόνα του, ο σκύλος δεν είναι απλά φίλος, αλλά ολόκληρος ο κόσμος του ανθρώπου που τον φροντίζει. Από τα μικροσκοπικά Τσιουάουα έως τους μεγαλόσωμους Μολοσσούς, κάθε φυλή εντυπωσιάζει με την εμφάνιση και τον χαρακτήρα της, αλλά και με την ιστορία της.

Πόσες φυλές σκύλων υπάρχουν;

Ο αριθμός των επίσημα αναγνωρισμένων φυλών διαφέρει ανά χώρα και οργανισμό. Η Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) αναγνωρίζει πάνω από 360 φυλές, κατανεμημένες σε 10 κατηγορίες, ενώ το The Kennel Club στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει 224, ο American Kennel Club 202, η Australian National Kennel Council 219 και η Γερμανική Κυνολογική Ομοσπονδία 343. Αν συνυπολογιστούν νεότερες φυλές και διασταυρώσεις, ο συνολικός αριθμός μπορεί να ξεπερνά τις 500.

Πώς αναγνωρίζεται μια φυλή;

Η αναγνώριση από κυνολογικούς οργανισμούς όπως η FCI, το Kennel Club και ο American Kennel Club εξαρτάται από:

Σταθερά χαρακτηριστικά : μορφή, τρίχωμα, μέγεθος, συμπεριφορά.

Επαρκή πληθυσμό : για τη βιωσιμότητα της φυλής.

Επίσημο πρότυπο φυλής : μορφολογία, χαρακτήρας και σκοπός.

Διεθνή αναγνώριση και συνέπεια : εξασφαλίζει την αναπαραγωγή σε βάθος χρόνου.

Δοκιμαστική περίοδο: παρακολούθηση υγείας και σκοπού ύπαρξης της φυλής.

Οι 10 κατηγορίες φυλών σύμφωνα με τον FCI

Ποιμενικοί και Τσοπανόσκυλα Pinscher και Schnauzer – Μολοσσοειδείς Ορεινού Τύπου Terriers Dachshunds Spitz και φυλές αρχαίας καταγωγής Ιχνηλάτες και παρόμοιες φυλές Κυνηγόσκυλα Retrievers Σκύλοι συντροφιάς και μικρόσωμοι σκύλοι Λαγωνικά

Ελληνικές αναγνωρισμένες φυλές

Η Κυνολογική Ομοσπονδία της Ελλάδας αναγνωρίζει:

Μολοσσός της Ηπείρου

Κρητικός Λαγωνικός

Ελληνικός Ποιμενικός

Ελληνικός Ιχνηλάτης

Λευκό Ελληνικό Τσοπανόσκυλο

Κοκόνι

Συμπέρασμα

Η αναγνώριση φυλών προστατεύει την ιστορία, την υγεία και τα μοναδικά χαρακτηριστικά των σκύλων. Οι ελληνικές φυλές συνδέονται άρρηκτα με την παράδοση και τους ανθρώπους κάθε περιοχής, αποτελώντας ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ανεξαρτήτως φυλής, οι σκύλοι παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, συνδεδεμένοι με τον άνθρωπο μέσα από ανιδιοτελή αγάπη και βαθιά συναισθήματα.

