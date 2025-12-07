Ο Μακρόν απειλεί την Κίνα με δασμούς, δείτε για ποιο λόγο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι απείλησε την Κίνα με επιβολή δασμών κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στο Πεκίνο, ζητώντας μέτρα για τη μείωση του όλο και υψηλότερου εμπορικού της πλεονάσματος με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο στις αρχές του μήνα, ο Μακρόν κάλεσε την Κίνα να ενισχύσει τη συνεργασία της με την ΕΕ σχετικά με τις “μη βιώσιμες” παγκόσμιες εμπορικές ανισορροπίες, τη γεωπολιτική και το περιβάλλον.

“Προσπάθησα να εξηγήσω στους Κινέζους ότι το εμπορικό τους πλεόνασμα δεν είναι βιώσιμο, διότι σκοτώνουν τους ίδιους τους πελάτες τους, ιδίως επειδή πλέον δεν πραγματοποιούν ολλές εισαγωγές από την Ευρώπη”, δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στη γαλλική εφημερίδα Les Echos.

“Τους είπα ότι αν δεν λάβουν μέτρα, εμείς οι Ευρωπαίοι θα αναγκαστούμε τους επόμενους μήνες να λάβουμε ισχυρά μέτρα, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και να επιβάλλουμε δασμούς στα κινεζικά προϊόντα”, πρόσθεσε.

Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών της ΕΕ με την Κίνα έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019, ενώ το εμπορικό έλλειμμα της Γαλλίας με την οικονομία των 19 τρισ. δολαρίων συνεχίζει να διευρύνεται.

Ο Μακρόν στο παρελθόν έχει προσπαθήσει να προβάλει ένα ισχυρό ευρωπαϊκό μέτωπο στις σχέσεις με την Κίνα, πιέζοντας τις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν προστατευτικά αντίμετρα ώστε να επιβραδύνουν την άφιξη κινεζικών προϊόντων που πλήττουν τη βιομηχανία της Ευρώπης.

Ο Μακρόν δήλωσε στο Les Echos ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς είναι πλέον παγιδευμένη ανάμεσα στις προστατευτικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον ανταγωνισμό της Κίνας, η οποία “πλήττει τον πυρήνα του ευρωπαϊκού βιομηχανικού και καινοτομικού μοντέλου”.

“Σήμερα, είμαστε στριμωγμένοι ανάμεσα στους δύο και πρόκειται για ζήτημα ζωής ή θανάτου για τη βιομηχανία της Ευρώπης. Έχουμε μετατραπεί σε αγορά προσαρμογής και αυτό είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο”, πρόσθεσε.

Ο Μακρόν ανέφερε επίσης ότι προτείνει μια πιο συμφιλιωτική προσέγγιση προς την Κίνα, όπως η άρση περιορισμών στις εξαγωγές ευρωπαϊκών μηχανημάτων ημιαγωγών και ο περιορισμός των κινεζικών εξαγωγών σπανίων γαιών.

Κάλεσε επίσης τις κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν στην Ευρώπη και να “δημιουργήσουν αξία και ευκαιρίες για την Ευρώπη”.

