Ο Μακρόν προτείνει αντεπίθεση κατά του Τραμπ

Ο Γάλλος πρόεδρος θα έχει επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του για «τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ»

 

Ο Μακρόν προτείνει αντεπίθεση κατά του Τραμπ
18 Ιαν. 2026 15:21
Pelop News

Την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού για οικονομικά αντίποινα κατά τρίτων χωρών που ασκούν οικονομικές πιέσεις σε χώρες του ενιαίου μπλοκ για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις προτίθεται να προτείνει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με κύκλους του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος θα έχει επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του για «τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η αμερικανική προσέγγιση των πραγμάτων θέτει το ερωτήματα αναφορικά με την εγκυρότητα της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Τέλος γαλλικές διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών, αλλά ειδική πλειοψηφία, και ότι μέσω αυτού του μηχανισμού μπορούν να υιοθετηθούν αποφάσεις σχετικές με επενδυτικού χαρακτήρα σχέδια, όπως και με τη συμμετοχή εταιρειών τρίτων κρατών στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών προμηθειών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Δυο στα δυο για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
15:52 Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο 0-0 η Παναχαϊκή, Θύελλα – Παναιγιάλειος 1-1
15:43 Υπόθεση Γροιλανδίας: Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία κατά του Τραμπ!
15:36 Πυκνό χιόνι σε Κρίκελο, Φουρνά, Παύλιανη, Περτούλι, Τρίκαλα Κορινθίας
15:27 Επανεμφάνιση Γρηγόρη Δημητριάδη και δήλωση με νόημα για τις εκλογές
15:26 Φοβερές στιγμές και φέτος στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας – Φωτογραφίες
15:21 Ο Μακρόν προτείνει αντεπίθεση κατά του Τραμπ
15:15 Το Ιδρυμα Νόμπελ κόβει την όρεξη του Ντόναλντ Τραμπ
15:02 Αδωνις Γεωργιάδης: «Τρέξτε να εμβολιαστείτε, προλαβαίνετε…»
14:59 Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο ανήλικος από το αλκοόλ
14:54 Επιμένει ο Χάρης Δούκας: «Καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία»
14:48 Γουρλή για τον Ολυμπιακό διαιτητή όρισε η ΟΥΕΦΑ την Τρίτη στο «Καραϊσκάκης»
14:43 ΟΙ Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ έμαθαν πολλά στο τουρνουά του ΝΟ Βουλιαγμένης – Φωτογραφίες
14:41 Ταξιτζήδες Αθήνας: Νέα 48ωρη απεργία και επίθεση σε Κυρανάκη και Μητσοτάκη!
14:36 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Μα καλά, σε άλλη χώρα ζει;»
14:30 ΤΙΤΑΝ – Πάτρα: Κοπή πίτας και νέο στρατηγικό πλάνο
14:20 Η ΝΕΠ θα κόψει βασιλόπιτα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
14:18 Ταϋγετος: Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών, με συνδρομή και της ΕΜΑΚ Πάτρας
14:17 Γιώργος Παπανδρέου στο London Business School: Αν η Ευρώπη δεν δράσει, θα καταστεί αδιάφορη.
14:00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Πάτρα: Μάρτυρες του Ιεχωβά αφήνουν γράμματα σε σπίτια, καταγγελίες στην «Π»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ