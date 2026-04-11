O Μακρόν στην Αθήνα στις 24-25 Απριλίου για τη νέα ελληνογαλλική συμφωνία

Η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα προγραμματίζεται για τις 24 και 25 Απριλίου, με την ατζέντα να έχει στο επίκεντρο την επόμενη φάση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα, η επίσκεψη δεν θα έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αναμένεται να συνδεθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις για την άμυνα και την ασφάλεια.

Το βασικό πολιτικό βάρος της επίσκεψης βρίσκεται στην ανανέωση της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια. Πρόκειται για τη συμφωνία που έχει ήδη διαμορφώσει έναν ιδιαίτερα στενό άξονα Αθήνας – Παρισιού τα τελευταία χρόνια και η οποία τώρα φαίνεται να περνά σε νέο στάδιο, με στόχο να επικαιροποιηθεί και να ενισχυθεί.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο όπου η ελληνογαλλική συνεργασία έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, τόσο στο επίπεδο της ευρωπαϊκής άμυνας όσο και στο επίπεδο της ευρύτερης γεωπολιτικής ισορροπίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αρχική αμυντική συμφωνία του 2021 είχε προβλέψει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση εξωτερικής απειλής και είχε συνοδευτεί από σημαντικές αμυντικές συμφωνίες, μεταξύ αυτών και η αγορά γαλλικών φρεγατών από την Ελλάδα.

Παράλληλα, ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου είχε γίνει γνωστό από ελληνικές κυβερνητικές πηγές ότι η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα βρισκόταν στον σχεδιασμό των δύο πλευρών, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόκειται για αιφνιδιαστική εξέλιξη αλλά για καλά προετοιμασμένο διμερές βήμα.

Το ακριβές περιεχόμενο των τελικών συμφωνιών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί δημόσια σε επίσημο πλήρες κείμενο, όμως η ουσία είναι σαφής: η Αθήνα και το Παρίσι ετοιμάζονται να δώσουν νέα ώθηση σε μια από τις πιο κρίσιμες στρατηγικές σχέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό από μόνο του δίνει στην επίσκεψη Μακρόν χαρακτήρα πολύ πιο ουσιαστικό από μια τυπική διπλωματική παρουσία.

