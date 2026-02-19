Ο Μαντζούκας αφήνει το NCAA για λόγους υγείας!

Επιστρέφει στην Ελλάδα ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα

Ο Μαντζούκας αφήνει το NCAA για λόγους υγείας!
19 Φεβ. 2026 23:21
Pelop News

Άσχημη εξέλιξη για τον Λευτέρη Μαντζούκα, αποφάσισε να αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα και δεν θα συμμετέχει πλέον στο πρόγραμμα μπάσκετ, καθώς θα επικεντρωθεί στην υγεία του.

«Νέος στόχος τα play-offs, γυρίσαμε τον διακόπτη»

Ο Λευτέρης υπήρξε ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και άνθρωπος κατά τη διάρκεια της παραμονής του και θα μας λείψει πολύ. Αν και είμαστε απογοητευμένοι που τον βλέπουμε να αποχωρεί, κατανοούμε ότι αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για τον ίδιο και τους κοντινούς του ανθρώπους.

Υποστηρίζουμε πλήρως τον Λευτέρη και του ευχόμαστε μόνο το καλύτερο, καθώς συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία του”.

Ο 22χρονος αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να αφήσει το ευρωπαϊκό/ελληνικό μπάσκετ και να δοκιμάσει την τύχη του στο NCCA.

Σε 12 παιχνίδια μέτρησε 4.4 πόντους και 4.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, παίζοντας περίπου 18 λεπτά ανά αγώνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Ο Μαντζούκας αφήνει το NCAA για λόγους υγείας!
22:57 Ρόδος: Η «ακτινογραφία» του κυκλώματος που «έσπρωχνε» κοκαΐνη στο νησί
22:47 «Όταν με το καλό γίνει ο γάμος της Δέσποινας και του Βασίλη, πιστεύω να είμαι κουμπάρος», αποκαλυπτικός ο Μανώλης Κονταρός
22:37 Ελεύθερη, αλλά με όρους 56χρονη που καταγγέλθηκε για βιασμό του ανήλικου γιου της οικιακής βοηθού
22:36 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:29 Δυτική Αχαΐα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά, επιχείρησαν 20 άνδρες με 7 οχήματα
22:19 «Έξω οι δυνάμεις καταστολής απ’ τα νοσοκομεία»! Η ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας
22:17 Πρεστιάνι: Κίνδυνος για τιμωρία τουλάχιστον 10 αγωνιστικών εάν κριθεί ένοχος, ο Βινίσους έχει δεχτεί 26 ρατσιστικές επιθέσεις σε 5 χρόνια
22:11 Παρνασσός: Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στο βουνό
22:00 Σοκαρισμένος, αλλά ελεύθερος ο πρίγκιπας Άντριου, ΦΩΤΟ
21:51 Ο Παναθηναϊκός πιστός στο ραντεβού με τον Ολυμπιακό
21:41 Η Αστυνομία για το παράνομο στοίχημα στην Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν 43, πάνω από 1.500.000 ευρώ τα κέρδη, 500 κάρτες SIM, 200 κινητά, ΦΩΤΟ
21:30 Συναγερμός στον Παρνασσό: Δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν και χάθηκαν!
21:20 Δυτική Αχαΐα: Πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
21:10 Μεγάλο σοκ στον Ολυμπιακό με τον Μιλουτίνοφ, υπέστη κάταγμα! ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Μία φωτογραφία στο Μόναχο
20:49 Νέα δεδομένα από Metron Analysis: Στις 16,7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, μεγάλη αύξηση της «γκρίζας ζώνης», πτώση για Καρυστιανού, Τσίπρα
20:43 Τρομερό, κατασχέθηκε υποβρύχιο που μετέφερε τέσσερις τόνους κοκαΐνης! ΦΩΤΟ
20:32 Πέθανε ο θρυλικός προπονητής Σεπ Πιόντεκ
20:21 Αποκάλυψη Reuters: Απαισιόδοξες οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ