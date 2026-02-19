Ο Μαντζούκας αφήνει το NCAA για λόγους υγείας!

Άσχημη εξέλιξη για τον Λευτέρη Μαντζούκα, αποφάσισε να αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα και δεν θα συμμετέχει πλέον στο πρόγραμμα μπάσκετ, καθώς θα επικεντρωθεί στην υγεία του.

«Νέος στόχος τα play-offs, γυρίσαμε τον διακόπτη»

Ο Λευτέρης υπήρξε ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και άνθρωπος κατά τη διάρκεια της παραμονής του και θα μας λείψει πολύ. Αν και είμαστε απογοητευμένοι που τον βλέπουμε να αποχωρεί, κατανοούμε ότι αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για τον ίδιο και τους κοντινούς του ανθρώπους.

Υποστηρίζουμε πλήρως τον Λευτέρη και του ευχόμαστε μόνο το καλύτερο, καθώς συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία του”.

Ο 22χρονος αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να αφήσει το ευρωπαϊκό/ελληνικό μπάσκετ και να δοκιμάσει την τύχη του στο NCCA.

Σε 12 παιχνίδια μέτρησε 4.4 πόντους και 4.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, παίζοντας περίπου 18 λεπτά ανά αγώνα.

