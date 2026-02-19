«Νέος στόχος τα play-offs, γυρίσαμε τον διακόπτη»

«Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι για το επιτυχημένο σερί που έχουμε χτίσει. Γυρίσαμε τον διακόπτη, γιατί πριν από το σερί τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θέλαμε. Υπήρχε μία εσωστρέφεια, αλλά πλέον συνεχίζουμε δυναμικά». Αυτά τόνισε ο φόργουορντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, σχολιάζοντας την αήττητη πορεία της ομάδας στον β’ γύρο του πρωταθλήματος του 2ου Ομίλου της National League 1.

Στη συνέχεια στάθηκε στις τρεις μαζεμένες εκτός έδρας νίκες επισημαίνοντας τα εξής: «Μας έχουν δώσει μεγάλη ώθηση, τόσο στην βαθμολογία, όσο και στην ψυχολογία μας. Ακολουθεί πλέον ένα απαιτητικό παιχνίδι επίσης μακριά από την Πάτρα με τον Έσπερο Λαμίας. Πιστεύω ότι εφόσον παίξουμε σύμφωνα με τις πραγματικές μας δυνατότητες μπορούμε να τα καταφέρουμε και να πάρουμε την νίκη».

Για το πρωτάθλημα και τον στόχο της Ένωσης ο Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος ήταν ξεκάθαρος υπογραμμίζοντας: «Το πρωτάθλημα είναι αμφίρροπο και άκρως ανταγωνιστικό. Είμαστε πλέον στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας και μακάρι να παραμείνουμε εκεί. Έχοντας εξασφαλίσει την καθιέρωση στην Κατηγορία, θέλουμε να κάνουμε τον επόμενο βήμα μπαίνοντας στα play-offs. Αυτός είναι ο νέος μας στόχος».

