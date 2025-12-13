Ο Μαρινάκης προς αγρότες: Έκκληση για διάλογο χωρίς κλειστούς δρόμους

13 Δεκ. 2025 17:53
Το μήνυμα της πολιτείας στο συντονιστικό των αγροτών να ανοίξουν τους δρόμους και να προσέλθουν για διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε ο κ. Παύλος Μαρινάκης.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση των αγροτών να απορρίψουν την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση την προσεχή Δευτέρα στο Μαξίμου προκειμένου να συζητηθεί το σύνολο των αιτημάτων και των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρεμβαίνοντας στην συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια του κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό επανέλαβε πως “εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους”.

“Αυτό που λέμε εκφράζει – αν όχι όλη – την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη και η κυβέρνηση δίνει όσα παραπάνω μπορεί. Πραγματικά χρήματα, όχι από λεφτόδεντρα. Φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες σε επίπεδο ενισχύσεων” σημείωσε ο κ. Μαρινάκης για να προσθέσει “οι αγρότες ζητούν περισσότερα! Ειδικά οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται περισσότερο και έχουν κάθε δίκιο να το ζητούν. Όταν όμως προβάλεις τα αιτήματα χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος που επικαλείσαι είναι προσχηματικός. Εμείς λέμε ναι στον διάλογο όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν θεραπεία για τον καρκίνο, που θέλουν να πάνε στην δουλειά τους, που θέλουν να πάνε στα χωριά τους για τις γιορτές”.

