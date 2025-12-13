Αγρότες: Δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου, οι λόγοι της άρνησής τους, ΒΙΝΤΕΟ

Όλα πλέον δείχνουν ότι σε ματαίωση της συνάντησης που έχει προτείνει ο πρωθυπουργός για την Δευτέρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου οδηγούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές που συγκεντρώθηκαν στη Νίκαια της Λάρισας. Πλέον συντάσσουν λίστα με τα αιτήματά τους για να την αποστείλουν στον πρωθυπουργό, προσδοκώντας την απάντησή του πριν από το όποιο ραντεβού.

Μιλώντας αργά το μεσημέρι στους δημοσιογράφους για τις αποφάσεις των αγροτών, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, είπε ότι οι αγρότες δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας, γιατί ο διάλογος είναι προσχηματικός και δεν θέλουν να ακούσουν απλώς λόγια συμπάθειας.

Τόνισε ότι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένουν στα μπλόκα και θα περιμένουν τις απαντήσεις τις κυβέρνησης στη λίστα με τα αιτήματά τους. «Θα νικήσουμε, έχουμε τη δύναμη να ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματά μας» τόνισε, αναφέροντας ότι την Τετάρτη και την Παρασκευή θα γίνουν, συμβολικά, και αποκλεισμοί παρακαμπτήριων οδών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν στις δηλώσεις τους και οι υπόλοιποι αγροτοσυνδικαλιστές, μιλώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την Τρίτη, αν η κυβέρνηση δεν απαντήσει στα αιτήματά τους.





Νωρίτερα, εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν σε δημοσιογράφους πριν την έναρξη της συνάντησης παρουσιάστηκαν με σκληρή θέση με τον αντιπρόεδρο της ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτη Αλειφτήρα, να τονίζει ότι «είμαστε αποφασισμένοι εφόσον ακόμα δεν υπάρχουν απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας η σύσκεψη να τους στείλουμε τα αιτήματα και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις».

«Θα πάμε σε διάλογο αν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να βρεθεί πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ο πρωθυπουργός στα αιτήματα. αλλιώς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακό σόου της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση θέλει δύο, ο κ. Μητσοτάκης ενήργησε αυθαίρετα και έκλεισε μόνος το ραντεβού» συνέχισε και κατέληξε: «ο πρωθυπουργός μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνει παρέμβαση για να έχουμε βάση για να ξεκινήσει διάλογος αλλά θα πρέπει να ερωτηθεί αν επιζητεί λύσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιάννης Κουκούτσης επίσης από την ομοσπονδία Λάρισας λέγοντας «δεν μπορούμε να πάμε σε προσχηματικό διάλογο, δεν έχουμε χρονικούς ορίζοντες, θυμίζω ότι έχουμε υπάρξει και 40 ημέρες στον δρόμο, ελπίζω να μην χρειαστεί». Ο ίδιος διευκρίνισε, επίσης, ότι «Κρητικοί θα είναι στη σύσκεψη αλλά δεν είναι αυτοί που συζήτησαν με την κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες».

Όπως γράφτηκε από τη συζήτηση που θα γίνει θα φανεί, αν υπάρχει διάθεση συνεννόησης και διαλόγου με την κυβέρνηση ή οι συνδικαλιστές επιμένουν στη σκληρή γραμμή.

Αν επικρατήσει η λογική του διαλόγου, έστω με «κόκκινες γραμμές», θα κωδικοποιηθούν τα αιτήματα των μπλόκων και θα σταλούν στην κυβέρνηση σήμερα το απόγευμα με ένα περιθώριο τριών ημερών για να δοθούν απαντήσεις.

Σε αυτό το διάστημα θα γίνει στο παρασκήνιο και ένας «πυρετός» διαβουλεύσεων, προκειμένου να φανεί, αν μπορεί να γίνει το ραντεβού κορυφής. Συνεργάτες του πρωθυπουργού πάντως δεν «βάζουν το χέρι τους στη φωτιά» ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, τονίζουν όμως ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο πέρα από το να δηλώσει την απόλυτη διαθεσιμότητά του.

