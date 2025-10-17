Ο Μαρινάκης στο ΣΕΦ, ο Τσιμπούρης στο Προμηθέας-ΠΑΟΚ

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 3ης αγωνιστικής της GBL είναι οι εξής:

Σε αυτό το κανάλι θα δείτε τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού με την Εφές

Σάββατο 18/10

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Μύκονος Betsson Παπαπέτρου-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής)

Sunel Arena 16.00 ΑΕΚ-Καρδίτσα Ιαπωνική Καρπάνος-Τηγάνης-Λόρτος (Κουλούρης)

Τόφαλος 19.00 Προμηθέας Βίκος Cola-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης (Σπυρόπουλος)

Αγ. Θωμά 19.00 Μαρούσι-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Χριστινάκης (Κυρτάτας)

Κυριακή 19/10

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Πανιώνιος Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Ζιώγας (Μωϋσιάδης)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός H Hotels Collection.-Παναθηναϊκός AKTOR Σκανδαλάκης-Θεονάς-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος)

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



