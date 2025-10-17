Ο Μαρινάκης στο ΣΕΦ, ο Τσιμπούρης στο Προμηθέας-ΠΑΟΚ

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι στην 3η αγωνιστικής της GBL

Ο Μαρινάκης στο ΣΕΦ, ο Τσιμπούρης στο Προμηθέας-ΠΑΟΚ
17 Οκτ. 2025 12:09
Pelop News

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 3ης αγωνιστικής της GBL είναι οι εξής:

Σε αυτό το κανάλι θα δείτε τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού με την Εφές

Σάββατο 18/10

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Μύκονος Betsson Παπαπέτρου-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής)

Sunel Arena 16.00 ΑΕΚ-Καρδίτσα Ιαπωνική Καρπάνος-Τηγάνης-Λόρτος (Κουλούρης)

Τόφαλος 19.00 Προμηθέας Βίκος Cola-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης (Σπυρόπουλος)

Αγ. Θωμά 19.00 Μαρούσι-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Χριστινάκης (Κυρτάτας)

Κυριακή 19/10

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Πανιώνιος Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Ζιώγας (Μωϋσιάδης)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός H Hotels Collection.-Παναθηναϊκός AKTOR Σκανδαλάκης-Θεονάς-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος)
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:46 Μεγάλη ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, έρευνα για ανθρωποκτονία, ύποπτος ο γιος του!
12:38 Πληθωρισμός στο 1,8% τον Σεπτέμβριο: Η Ελλάδα στις χώρες με τις χαμηλότερες αυξήσεις τιμών στην Ευρωζώνη
12:32 Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για τις δηλώσεις Φεύγα: «Έλλειψη ενσυναίσθησης για τα θύματα των Τεμπών»
12:30 Πατήσια: Υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα!
12:23 Βουκουρέστι: Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Νίκος Δένδιας: «Η ΟΝΝΕΔ είναι οι αγώνες που ενώνουν το χθες με το σήμερα»
12:09 Βουτιά στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης κάτω από τις 2.000 μονάδες – Πτώση σε τράπεζες και ευρωπαϊκές αγορές
12:09 Ο Μαρινάκης στο ΣΕΦ, ο Τσιμπούρης στο Προμηθέας-ΠΑΟΚ
12:04 Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Να γίνουμε Εσθονία σε όλη την Ευρώπη» – Η Ελλάδα πρότυπο ψηφιακής μεταρρύθμισης
12:02 Πιο ισχυρό το διαβατήριο της Ελλάδας από των ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας!
12:00 Φοιτητική στέγη: Η νέα τάση κατοικίας ήρθε και στην Πάτρα – Θα περιλαμβάνει 85 σύγχρονα διαμερίσματα
12:00 Πάτρα: Νέα κυκλοφοριακά έργα και δωρεάν ηλεκτρικά mini bus στο ιστορικό κέντρο – Δείτε τι αλλάζει
11:57 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας στο Pink the City 2025: Ένα μήνυμα ζωής και ελπίδας για όλες τις γυναίκες
11:50 Σε αυτό το κανάλι θα δείτε τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού με την Εφές
11:50 ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οδηγεί σε κατάρρευση τον αγροτικό τομέα»
11:45 Συγκινημένος on air ο Άκης Παυλόπουλος: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου
11:34 Κακλαμάνης «άδειασε» Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη: «Το βήμα της Βουλής απαιτεί σεβασμό»
11:30 Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε τον ρόλο που την «στοιχειώνει»: «Απέρριψα το Unfaithful και μετά πρότειναν τη Νταϊάν Λέιν για Όσκαρ!»
11:28 Αμαλιάδα: Συνελήφθη για εκκρεμή ποινή φυλάκισης 6 ετών
11:27 Το σκληρό πόκερ και η προσπάθεια του Πούτιν να μη δώσει ο Τραμπ Τόμαχοκ στην Ουκρανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ