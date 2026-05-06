Ο Μάριος Θεμιστοκλέους στο ΠΓΝΠ: Ικανοποίηση από την πορεία των έργων – Κοινό αίτημα η κάλυψη των κενών

Στα υπό εξέλιξη έργα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών περιόδευσε χθες το πρωί ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Παράλληλα συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προκειμένου να καταγράψει τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Ειδικότερα ο κ. Θεμιστοκλέους έχοντας ως προορισμό την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, έκανε μία στάση στο ΠΓΝΠ όπου επισκέφτηκε το υπό κατασκευήν Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, στο οποίο συμπτωματικά είχε αφιέρωμα στο χθεσινό της φύλλο η «Π», στην πεζογέφυρα η οποία θα ενώσει τα τέσσερα κτίρια Κλινικών Λειτουργιών του Πανεπιστημίου με το κεντρικό συγκρότημα του νοσοκομείου και στο Ογκολογικό Τμήμα που κατασκευάζεται με δωρεά της οικογένειας Λάτση. Εργα τα οποία θα αναβαθμίσουν στο μέγιστο βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.

Ο υφυπουργός, συνοδευόμενος από τον διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλία Θεοδωρόπουλο, τον διοικητή του ΠΓΝΠ Δημήτρη Μπάκο, τον αναπληρωτή διοικητή Δημήτρη Γούλα ενημερώθηκε εκτενώς από τους εργολάβους των έργων εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ταχύτατη εξέλιξή τους.

Ακολούθως στο πλαίσιο σύσκεψης που έγινε στα γραφεία της διοίκησης ο κ. Θεμιστοκλέους συνομίλησε με τους διευθυντές των κλινικών και των τμημάτων του νοσοκομείου, με τους εκπροσώπους της νοσηλευτικής και της διοικητικής υπηρεσίας για τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Το θέμα που κυριάρχησε στη συζήτηση ήταν αυτό της στελέχωσης με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Ο υφυπουργός απάντησε αρχικά ότι το ΕΣΥ σήμερα εμφανίζει τον υψηλότερο βαθμό πληρότητας σε προσωπικό. Ωστόσο σημείωσε ότι η ηγεσία του υπουργείου αναγνωρίζει τις ανάγκες που υπάρχουν γι’ αυτό και οι διαρκής προσπάθειές της για την κάλυψή τους. Περιέγραψε τα προβλήματα που υπάρχουν στην κάλυψη συγκεκριμένων ιατρικών ειδικοτήτων. Παρ’ όλα αυτά αναζητούνται διαδρομές για την κάλυψή τους. Ανάλογη είναι και η προσπάθεια που γίνεται για τη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους «κάνουμε τα αδύνατα, δυνατά».

Σε ό,τι αφορά τα έργα που εκτελούνται στο νοσοκομείο, όπως έγραφε χθες η «Π» στόχος είναι το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο αλλάζει μετά από 46 χρόνια, με την επέκταση των εγκαταστάσεών του και τη διαφοροποίηση της εσωτερικής του διαρρύθμισης με σύγχρονες προδιαγραφές, είναι να παραδοθεί σε χρήση τέλη Ιουνίου.

Το ίδιο ισχύει και για την πεζογέφυρα η οποία θα βάλει τέλος στην ταλαιπωρία του προσωπικού του νοσοκομείου και των φοιτητών, οι οποίοι ήταν αναγκασμένοι να βγαίνουν εκτός του κτιρίου και να διανύουν μία αρκετά μεγάλη απόσταση προκειμένου να μετακινηθούν από το ένα κτίριο στο άλλο. Η ενοποίηση των χώρων αυτών αφενός θα δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης χώρων στα τέσσερα τετραώροφα κτίρια των κλινικών λειτουργιών οι οποίοι σήμερα είναι αναξιοποίητοι και αφετέρου θα ελευθερώσει χώρους στο κεντρικό συγκρότημα του νοσοκομείου, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω κλινικές και τμήματα που σήμερα ασφυκτιούν.

Σε ό,τι αφορά τη Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» ο στόχος, όπως η ίδια η κ. Μαριάννα Λάτση είχε ανακοινώσει κατά την επίσκεψή της στο ΠΓΝΠ, είναι να ξεκινήσει τη λειτουργία της την 30η Ιανουαρίου του 2027, καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον θάνατο του Νίκου Κούρκουλου.

Η ολοκλήρωση όλων των παραπάνω θα αλλάξει τον χάρτη υγείας της περιοχής μας. Θα εξασφαλίσουν αξιοπρεπής συνθήκες εργασίας στο υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό για την τέλεση των καθηκόντών του. Βέβαια απομένει τα νέα δεδομένα που θα διαμορφωθούν να στελεχωθούν με το απαιτούμενο προσωπικό.

