O Μίλωνας Πατρών πρωταθλητής και πολυνίκης του Πανελλήνιου στις Νεάνιδες

Σπουδαία ημέρα για τον Α.Σ. Μίλων Πάτρας χθές στους τελικούς του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, με δυνατές συγκινήσεις, μεγάλες μάχες και χρυσές στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη όλων.

Η Σοφία Ντίλιου άνοιξε τον χορό των τελικών με νίκη απέναντι στην αξιόμαχη αθλήτρια του Άρη Νικαίας, δίνοντας από την αρχή ρυθμό και αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Αγωνίστηκε συγκεντρωμένη, με καθαρό πλάνο και είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά της. Στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 54 κιλά νεανίδων.

Η Σήλια Σταυροπούλου στάθηκε απέναντι στην πρωταθλήτρια Τσακαλέλη του Άρη Θεσσαλονίκης σε μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση. Ο προπονητής Ηλίας Πελεκούδας, με υπευθυνότητα και καθαρή σκέψη, διέκοψε τον αγώνα στον 2 γύρο προστατεύοντας την αθλήτριά του, αποδεικνύοντας ότι πάνω από όλα βρίσκεται η υγεία και η σωστή διαχείριση. Κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο.

Στη συνέχεια ακολούθησε ένας συγκλονιστικός τελικός με τη Μελίτα Ρεμπούτσικα απέναντι στη Μακατουνάκι του Περάματος. Ένας αγώνας γεμάτος ένταση, πάθος και εναλλαγές, όπου η Μελίτα έδειξε ψυχή, αντοχή και χαρακτήρα, κατακτώντας μια σπουδαία νίκη μέσα σε αποθέωση και μεγάλη συγκίνηση αφού δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα χαράς. Στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 65 κιλά Νεανίδων.

Και στο φινάλε, η Ράνια Κάντζαρη απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια του Ολυμπιακού ήταν κυριαρχική. Με ωριμότητα, τακτική συνέπεια και καθαρή υπεροχή, μετά από σχεδόν ένα χρόνο αγωνιστικής απραξίας λόγω τραυματισμού πήρε μια άνετη νίκη και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο δηλώνοντας παρών και διάθεση για συνέχεια στην σπουδαία πορεία που έχει ως τώρα καταφέρει.

Στο βάθρο των νικητών και στην τρίτη θέση ανέβηκε στην κατηγορία των 57 κιλών νεανίδων η Αγγελική Παπαδοπούλου η οποία έκανε δύο σπουδαίες εμφανίσεις οι οποίες υπόσχονται πολλές κατακτήσεις σε μελλοντικές εμφανίσεις. Χάλκινο μετάλλιο.

κλείνοντας ιδανικά τη διοργάνωση για τον Μίλωνα.

Θριαμβευτική συνολικά η παρουσία του Α.Σ. Μίλων Πάτρας, που αναδείχθηκε πρωταθλητής και πολυνίκης σύλλογος Νεανίδων, επιβεβαιώνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη συστηματική δουλειά που γίνεται.

Με απολογισμό 10 νίκες και μόλις 2 ήττες, 3 χρυσά μετάλλια, 1 ασημένιο και 1 χάλκινο, ο σύλλογος της Πάτρας κυριάρχησε αγωνιστικά και καθιερώνεται πλέον στην κορυφή της ελληνικής γυναικείας πυγμαχίας.

