Ο ...μισός Απόλλων σημαντική νίκη κόντρα στον Ηλυσιακό

Αν και στα μέσα της γ΄περιόδου ο Απόλλων βρέθηκε πίσω με 11 πόντους έκανε την ανατροπή και με πρωταγωνιστή τον Κίερ νίκησε 64-55 τον Ηλυσιακό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της National League 1.

Οι «μελανόλευκοι» αγωνίστηκαν χωρίς τους τραυματίες Ανέστη, Σταμάτη, Ζούμπο και είχαν στην σύνθεση τους μόλις δύο περιφερειακούς, τον Κίερ και τον Αθανασόπουλο συν τους «μικρούς» της Απολλωνιάδας Καλύβα και Βαλκανά.

Ο Κίερ τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, ενώ 12 είχε ο Μανάκας και 10 ο Κώττας. Για τον Ηλυσιακό ο Καλδής είχε 25!

Περισσότερα σε λίγο…

