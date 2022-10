Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ευχαρίστησε την Carolyn Maloney ΦΩΤΟ

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών αναφέρει:

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου ανηγορεύθη Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η κ. Carolyn Maloney, Αντιπρόσωπος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Η τελετή έλαβε χώρα στην Αίθουσα τελετών «Οδυσσέας Ελύτης», του κτηρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην σεμνή και συγκινητική τελετή παρέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος με λόγους θερμούς στο τέλος της τελετής αναγόρευσης, ευχαρίστησε την τιμηθείσα, διά την αγάπη της προς την Ελλάδα, την οποίαν ευκαίρως ακαίρως εκφράζει, για την στήριξη των δικαίων της Πατρίδος μας, για το ενδιαφέρον της για την ιστορία μας, για τους αγώνες για την ελευθερία μας από της αρχής και μέχρι των εσχάτων, για την στήριξη της Ομογενείας και τόσα άλλα, τα οποία δεν την συνιστούν απλώς ως Φιλέλληνα, αλλά ως πρόσωπο με γνήσιο ελληνικό φρόνημα, γι’αυτό και της έχει δοθεί προσφυώς, από την Ομογένεια, ο τίτλος «Μπουμπουλίνα».

Επίσης, την ευχαρίστησε διά το μήνυμα, το οποίο απέστειλε μαγνητοσκοπημένο, στην μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 100 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή, και της προσέφερε ιερά εικόνα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, Πολιούχου Πατρών, ο Σταυρός του οποίου είναι το έμβλημα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την τιμηθείσα προσεφώνησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής κ. Χρίστος Μπούρας, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν, ο Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής κ. Βασίλειος Κόμης και η Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαιδεύσης και Κοινωνικής Εργασίας, Καθηγήτρια κ. Άννα Φτερνιάτη.

Εν συνεχεία εγένετο η παρουσίαση της τιμηθείσης από την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας κ. Ιγνατία Φαρμακοπούλου, ανεγνώσθη το ψήφισμα και ο τίτλος της Επιτίμου Διδάκτορος από τον Πρύτανη και ακολούθησε η αναγόρευση της κ. Carolyn Maloney εις Επίτιμον Διδάκτορα του εν λόγω Τμήματος και η περιένδυσή της με την τήβεννο και η επίδοση του μεταλλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, από τον Πρύτανη.

Η τιμηθείσα ανέπτυξε το θέμα: «Mathisi: The power of learning in the United States Congress and U.S-Greece Relationship».

Ο λόγος της ήτο συγκινητικός για όσα ανέφερε για την Ελλάδα, για τα απαράγραπτα δίκαιά της, για την σχέση της με την ομεγένεια και τόσα άλλα.

Η Ομιλήτρια κατεχειροκροτήθη από όλους τους παρισταμένους.

Την παράσταση στο τέλος έκλεψε η μικρή μαθήτρια Ραφαέλα, η οποία ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά της Μπουμπουλίνας, προσέφερε ανθοδέσμη στην κ. Carolyn Maloney και είπε λόγους ενθουσιαστικούς για την τιμηθείσα και για το χρέος όλων μας να αγαπάμε μέχρι θυσίας την Ελλάδα.