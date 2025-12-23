Ο Μητροπολίτης Πατρών σε Ιδρύματα της πόλης, ΦΩΤΟ

Με την ευκαιρία των Εορτών των Χριστουγέννων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος επεσκέφθη τα Ιδρύματα της πόλεως των Πατρών, προκειμένου να ευχηθή στους φιλοξενουμένους και στο Προσωπικό, για έτη πολλά και ευλογημένα, παρά του σαρκί φανέντος Κυρίου ημών και να προσφέρη τα δώρα της αγάπης του.

Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας: Σπουδαία δράση, δίπλα στη Μέριμνα

O Σεβασμιώτατος επεσκέφθη: το Άσυλο Ανιάτων Πατρών, την Κιβωτό της Αγάπης, το Κωνσταντoπούλειο Ευγηρείο, το Ίδρυμα Μέριμνα και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων .

Ανήμερα τα Χριστούγεννα ο Σεβασμιώτατος θα επισκεφτεί και άλλες δομές της τοπικής κοινωνίας.

