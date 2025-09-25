Ο Ν. Σαρκοζί ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Την ίδια ώρα ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αθωώθηκε για κατάχρηση δημοσίου χρήματος και παθητική δωροδοκία.

25 Σεπ. 2025 12:12
Pelop News

Ο Νικολά Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση Καντάφι, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ. Ο Νικολά Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, για τα έτη 2005 και 2007.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αθωώθηκε για κατάχρηση δημοσίου χρήματος και παθητική δωροδοκία.

Υπενθυμίζεται πως η Οικονομική Εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή επταετούς κάθειρξης και πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ στον Σαρκοζί, ο οποίος δικάστηκε μαζί με 12 άλλα άτομα -συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην υπουργών της κυβέρνησής του- με την κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας με σκοπό τη λήψη κεφαλαίων από ξένο δικτάτορα στο μεγαλύτερο σκάνδαλο πολιτικής χρηματοδότησης στη σύγχρονη γαλλική Ιστορία.

Στην τρίμηνης διάρκειας δίκης στο Παρίσι, η εισαγγελία έκανε λόγο για μια «συμφωνία διαφθοράς» μεταξύ του Σαρκοζί και του λιβυκού καθεστώτος υποστηρίζοντας ότι μεσάζοντες παρέδωσαν βαλίτσες γεμάτες μετρητά σε κτίρια υπουργείων στη γαλλική πρωτεύουσα για να χρηματοδοτήσουν παράνομα την προεδρική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007.
