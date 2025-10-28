Ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την 28η Οκτωβρίου με φωτογραφία του Γιάννη Τσαρούχη από το Αλβανικό Μέτωπο

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, επιλέγοντας να συνοδεύσει το μήνυμά του με μια σπάνια φωτογραφία του Γιάννη Τσαρούχη από το αλβανικό μέτωπο του 1940.

Στη φωτογραφία που ανάρτησε, ο σπουδαίος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης κρατά στα χέρια του την «Παναγία της Νίκης», μια εικόνα που ο ίδιος φιλοτέχνησε επάνω σε ξύλινη σανίδα με αυτοσχέδια χρώματα από στρατιωτικά καμουφλάζ. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, πρόκειται για ένα έργο που δημιουργήθηκε «με βιασύνη, με τρόμο, αλλά και με απέραντη πίστη στον αγώνα».

Η έμπνευση για τη ζωγραφική αυτή προήλθε από όραμα ενός συμπολεμιστή του Τσαρούχη, το οποίο γέννησε την εμβληματική εικόνα — μια στιγμή βαθειάς πίστης και εθνικής υπερηφάνειας μέσα στη δίνη του πολέμου.

Στο μήνυμά του, ο κ. Κακλαμάνης παρέθεσε λόγια του ίδιου του Τσαρούχη για τη στιγμή της επιστροφής από το μέτωπο:

«Στο δρόμο στα χωριά, στο Κριεκούκι, στην Κάζα, στη Μάνδρα, κοιτούσαν οι γέροι του χωριού τ’ αυτοκίνητα και μας χειροκροτούσαν. Ένας είπε “για τα χάλια μας μάς χειροκροτάτε;” Και οι γέροι απάντησαν: “Είσαστε ήρωες, είσαστε λεβεντόπαιδα.”»

Ο Πρόεδρος της Βουλής έκλεισε την ανάρτησή του με τα λόγια: «Χρόνια Πολλά Έλληνες! Χρόνια Πολλά Ελλάδα!».

