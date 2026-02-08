Ο Νηρέας ήταν ασταμάτητος με Επειό Ιλιδας

Ο Νηρέας δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Επειό Ιλιδας στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

Ο Νηρέας ήταν ασταμάτητος με Επειό Ιλιδας Ο Νηρέας όπως παρατάχθηκε στο σημερινό παιχνίδι. Ορθιοι από αριστερά οι Αλ. Μάνεσης (προπονητής). Δ. Πολίτης Αλ.,Γιώτης, Αγ. Πετρόπουλος, Κ. Λιβαθηνός, Αγ. Τρίχας, Δ. Κολλιόπουλος, Μ. Μεθενίτης, Ζ. Νταλάπας, Νίκος Πολίτης (πρόεδρος) και καθιστοί οι Δ. Πρωτόπαππας, Αγ. Χριστόπουλος, Χ. Γαζελερίδης,.Γ. Χήτος και Π. Μηλιτσόπουλος.
08 Φεβ. 2026 21:18
Pelop News

Σπουδαία νίκη πέτυχε επί του Επειού Ιλιδας με σκορ 23-10 πέτυχε ο Νηρέας στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» για την εθνική κατηγορία του πόλο. Τα 8λεπτα: 8-4, 4-1, 6-0, 5-5. Τα γκολ του Επειού Ιλιδας: Μπόκαρης 2, Πλιάκας 2, Ρουμάνος 2, Στροφύλλας 1, Βουλουξής 2, Φωτάρας 1.
ΝΗΡΕΑΣ: Πολίτης, Κολλιόπουλος, Γαζελερίδης 2, Μεθενίτης 2, Πετρόπουλος 3, Μηλιτσόπουλος, Νταλάπας 4, Λιβαθηνός, Πρωτόπαπας 4, Χριστόπουλος 2, Χήτος 1, Γιώτης, Τριχάς 5.
* Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια: Επειός Ιλιδας-ΝΟ Ιτέας 31-7, ΝΟ Καλαμάτας-Παναιτωλικός 9-27 και ΝΟ Καλαμάτας-ΝΟ Ιτέας 5-0 ά.α.
* Θυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα διεξάγεται σε τέσσερις φάσεις το διάστημα 17/1-13/6, με την α΄ φάση να ολοκληρώνεται στις 19/4. Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί στο κολυμβητήριο της Καλαμάτας ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2: Παναιτωλικός-ΝΟ Ιτέας, ΝΟ Καλαμάτας-Νηρέας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2: ΝΟ καλαμάτας-Επειός Ιλιδας, Παναιτωλικός-Νηρέας.

 

