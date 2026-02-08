Ο Νηρέας ήταν ασταμάτητος με Επειό Ιλιδας

Σπουδαία νίκη πέτυχε επί του Επειού Ιλιδας με σκορ 23-10 πέτυχε ο Νηρέας στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» για την εθνική κατηγορία του πόλο. Τα 8λεπτα: 8-4, 4-1, 6-0, 5-5. Τα γκολ του Επειού Ιλιδας: Μπόκαρης 2, Πλιάκας 2, Ρουμάνος 2, Στροφύλλας 1, Βουλουξής 2, Φωτάρας 1.

ΝΗΡΕΑΣ: Πολίτης, Κολλιόπουλος, Γαζελερίδης 2, Μεθενίτης 2, Πετρόπουλος 3, Μηλιτσόπουλος, Νταλάπας 4, Λιβαθηνός, Πρωτόπαπας 4, Χριστόπουλος 2, Χήτος 1, Γιώτης, Τριχάς 5.

* Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια: Επειός Ιλιδας-ΝΟ Ιτέας 31-7, ΝΟ Καλαμάτας-Παναιτωλικός 9-27 και ΝΟ Καλαμάτας-ΝΟ Ιτέας 5-0 ά.α.

* Θυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα διεξάγεται σε τέσσερις φάσεις το διάστημα 17/1-13/6, με την α΄ φάση να ολοκληρώνεται στις 19/4. Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί στο κολυμβητήριο της Καλαμάτας ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2: Παναιτωλικός-ΝΟ Ιτέας, ΝΟ Καλαμάτας-Νηρέας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2: ΝΟ καλαμάτας-Επειός Ιλιδας, Παναιτωλικός-Νηρέας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



