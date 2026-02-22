Ο Νηρέας ήττα από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας

Ο Νηρέας πάλεψε στην Καλαμάτα, όμως δεν τα κατάφερε απέναντι στον εκεί Ναυτικό Ομιλο για την Εθνική Κατηγορία της ΚΟΕ.

Ο Νηρέας δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ποσειδώνα Καλαμάτας
22 Φεβ. 2026 21:49
Pelop News

Με ήττα από τον ΝΟ Καλαμάτας με σκορ 17-12 συνέχισε χθες ο Νηρέας τις υποχρεώσεις του στον 6ο Ομιλο της Εθνικής Κατηγορίας Υδατοσφαίρισης Ανδρών.

Διαιτητές: Λοϊζίδης-Χρονόπουλος. Τα 8λεπτα: 4-4, 4-3, 3-3, 6-2. Τα γκολ του ΝΟ Καλαμάτας: Μαυρέας 1, Κουλαξίζης 4, Μπιλιάρδης 2, Παναγιώταρος 6, Ξιάρχος 1, Μπαρδουνιώτης 3.

ΝΗΡΕΑΣ: Γιώτης, Κολλιόπουλος, Νταλάπας, Μεθενίτης, Πετρόπουλος-Τράκας, Γαζελερίδης 3, Πρωτόπαπας 2, Χριστόπουλος 4, Χήτος, Τρίχας 3, Καραμπούλας.

Θυμίζουμε ότι η α΄ φάση θα ολοκληρωθεί στις 19/4. Το επόμενο παιχνίδι του Νηρέα είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 14/3 (17.00) με αντίπαλο τον ΝΟ Ιτέας εκτός έδρας.

 

 

10:30 Κολ. Αγρινίου: Παναιτωλικός – Νηρέας Πάτρας (6ος Όμιλος). Διαιτητές: Βασίλης Τασιόπουλος, Κατερίνα Μοίραλη.

 

 

