Ο ΝΟΠ δύσκολη έξοδο με τον Υδραικό

Ο ΝΟΠ δύσκολη έξοδο με τον Υδραικό
07 Μαρ. 2026 11:20
Pelop News

Νέα δύσκολη έξοδο για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία αντιμετωπίζει το μεσημέρι (16.30) εκτός έδρας τον ισχυρό Υδραϊκό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Β΄ Φάσης της Water Polo League.
Η πατρινή ομάδα γνωρίζει την διαφορά δυναμικότητας, όμως αυτό δεν σημαίνει οτι δεν θα παλέψει για να κάνει μια καλή εμφάνισης που θα δώσει ψυχολογία στους «δαίμονες» ενόψει των δυο δύσκολων αγώνων που έρχονται και θα κρίνουν πολλά για την μάχη της παραμονής.
«Πάμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση ενόψει της συνέχειας» ήταν το σχόλιο του τεχνικού του ΝΟΠ, Βασίλη Κουνδουράκη ο οποίος έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του με την προετοιμασία του ΝΟΠ να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα.
* Τον αγώνα Υδραϊκός-ΝΟΠ θα σφυρίξουν οι Κατσώνης-Χατζηγούλας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Γκιουλέρ: «Η Τουρκία είναι αναντικατάστατη για την ασφάλεια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ»
13:00 Άγρια συμπλοκή σε πλοίο προς την Κω – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί και κρατούμενοι
12:56 Λευτέρης Πετρούνιας: Στο βάθρο ξανά στο Μπακού – Αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο
12:48 Ιωάννα Τούνη: Το νέο βίντεο στο TikTok και τα «καρφιά» για πρώην σχέση
12:36 Επίδομα Παιδιού Α21: Μέχρι τις 11 Μαρτίου οι αιτήσεις – Πώς θα το λάβουν οι δικαιούχοι
12:24 Μυστήριο στην Κόρινθο: Σορός νεαρού άνδρα βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα
12:12 Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: 65χρονος έπεσε από σκαλωσιά
12:00 Ναρκωτικά «Made in USA» στην Πάτρα: Τα φίλτρα νερού ήταν… χασίς
11:48 Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
11:48 «Το Αγρίμι»: Η Δήμητρα Παπαδήμα στον ρόλο της Μαρίκας Κοτοπούλη για δύο παραστάσεις στο θέατρο act
11:36 ΗΠΑ: Σφοδρή επίθεση Ομπάμα στον Τραμπ στην κηδεία του Τζέσε Τζάκσον – «Οι δημοκρατικοί θεσμοί δέχονται καθημερινές επιθέσεις»
11:24 Κικίλιας: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – «90 ναυτικοί και δεκάδες ελληνόκτητα πλοία στην περιοχή»
11:20 Ο ΝΟΠ δύσκολη έξοδο με τον Υδραικό
11:12 Κρήτη: Νέες διασώσεις μεταναστών νότια του νησιού – Πάνω από 190 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβους
11:11 Πένθος στο Αίγιο για την απώλεια της μαθηματικού Βίκυς Φαραζούλη, έφυγε σε ηλικία 59 ετών
11:07 Αναστάτωση σε δρομολόγιο Κυλλήνη–Ζάκυνθος λόγω βλάβης σε πλοίο – Αγωνία για 140 επιβάτες του «Mare di Levante»
11:00 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αυστηροί έλεγχοι στις μετακινήσεις ζώων ενόψει Πάσχα – Χιλιάδες έλεγχοι και δεκάδες συλλήψεις
10:48 Θεσσαλονίκη: Πέταξαν επτά μολότοφ σε προαύλιο σχολείου στην Ευκαρπία BINTEO
10:36 Πάτρα: Εκδήλωση για την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία στο Λύκειον των Ελληνίδων
10:24 Δυόμισι χρόνια χωρίς απαντήσεις: Στο αρχείο η εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ