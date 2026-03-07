Ο ΝΟΠ δύσκολη έξοδο με τον Υδραικό

Νέα δύσκολη έξοδο για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία αντιμετωπίζει το μεσημέρι (16.30) εκτός έδρας τον ισχυρό Υδραϊκό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Β΄ Φάσης της Water Polo League.

Η πατρινή ομάδα γνωρίζει την διαφορά δυναμικότητας, όμως αυτό δεν σημαίνει οτι δεν θα παλέψει για να κάνει μια καλή εμφάνισης που θα δώσει ψυχολογία στους «δαίμονες» ενόψει των δυο δύσκολων αγώνων που έρχονται και θα κρίνουν πολλά για την μάχη της παραμονής.

«Πάμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση ενόψει της συνέχειας» ήταν το σχόλιο του τεχνικού του ΝΟΠ, Βασίλη Κουνδουράκη ο οποίος έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του με την προετοιμασία του ΝΟΠ να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα.

* Τον αγώνα Υδραϊκός-ΝΟΠ θα σφυρίξουν οι Κατσώνης-Χατζηγούλας.

