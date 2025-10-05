Ο ΝΟΠ “πλήρωσε” την άμυνα και έχασε από τον Εθνικό

Ο ΝΟΠ "πλήρωσε" την άμυνα και έχασε από τον Εθνικό
05 Οκτ. 2025 19:37
Pelop News

Mε το …αριστερό μπήκε στο πρωτάθλημα η ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία  εμφάνισε πολλά κενά στην άμυνα και έτσι έχασε με 22-15 εκτός έδρας, από τον Εθνικό για την 1η αγωνιστική.

Η ομάδα του Λεμπέση μέχρι ένα σημείο ακολούθησε τον αντίπαλο στο σκορ, όμως το τελευταίο 8λεπτο έμεινε από δυνάμεις και παράλληλα άφησε πολλά ελευθέρα σουτ στους παίκτες του Εθνικού οι οποίοι έφτασαν στη νίκη.

Σαφώς και η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη, όμως είμαστε ακόμα στην 1η αγωνιστική και υπάρχει χρόνος.

Τα 8λεπτα: 5-4, 3-3, 5-5,9-3.
